Bahçeli: Kendi kazdığı kuyuya düşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılış törenine katıldı. Tören öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bahçeli'yi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve partililer karşıladı.



Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bahçeli ve beraberindekiler Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun mevkiinde bulunan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi açılışına geçti. Partililer, alana mehter takımı eşliğinde gelen Bahçeli’nin elini öperken, tören öncesi Mustafa Yıldızdoğan da şarkılarını seslendirdi. Açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Kuzey Irak'taki referandum vardı.

"Barzani ateşle oynamaktadır"



Kuzey Irak'taki referandum hakkında konuşan Bahçeli, "Irak’ın kuzeyinde Peşmerge yönetimi tarafından yapılan sözde referandum yok hükmündedir. Yapılan tüm çağrılara kulak tıkayanlar sadece Irak değil tüm bölgenin kaosa sürüklenmesine neden oluyor. Hukuksal olan Irak Anayasasına göre tartışmalı bölgeleri de kapsaması asıl niyeti açığa vurdu. Kaosu fırsata çeviren Barzani ateşle oynamaktadır. Bu işin sonu kendisi için hayırlı olmayacak. Kendi kazdığı kuyuya düşecek, ısrara devam ederse kahredici azabı tadacaktır. Irak’ta bulunan tüm topluluklara saygımız var. Tavrımızın esası Irak’ı iç çatışmaya götürecek bölgesel fay hatlarının kırılmasına yol açacak gelişmelere kapı aralayan sorumsuzluğa. Türkmen kardeşlerimiz üzerinde baskı oluşturanlar yanlıştadır. Şunu kimse aklından çıkarmasın; Türkmen kardeşlerimiz asla yalnız değilsiniz. Oldu bittilerle kurban verecek tek bir soydaşımız yok. Bunun için gözümüz kara, kararımız kesin, duruşumuz nettir. Esas amaç dört parçalı Kürdistan’ı kurmaktır. Sözde referandumun ana gerekçesi de budur. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK ve PYD’nin palazlandırılması da bu yüzdendir" diye konuştu.

TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜ BUNLARIN ALAYINA YETECEKTİR



Bahçeli, şöyle devam etti: "Görünürde hepsi korsan referandumu uygun bulmadıklarını ifade ediyorlar ama arka planda Barzani’nin sırtını sıvazlıyorlar. Etnik ve mezhep temellerinde ayrışma ve çatışmaların şiddetlenmesi istenmektedir. Hedefteki ana ülke de Türkiye’dir. Irak ve Suriye’deki gelişmelerle sabrımızı sınayanların bir sonraki durağı aziz vatanımızın olacaktır. Kerkük’te zulme ses çıkarmazsak yarın kendi topraklarımızda olacaklara mecbur bırakılırız. Kimsenin bizi test edemeyeceğini, kudretimizi ortaya koyarak göstermenin zamanı geldi. Varsın şer odaklar her türlü sorunu çıkarsın, varsın tüm hainler karşımıza dizilsin, Allah’ın izni ile Türk milletinin gücü bunların alayına yetecektir."

"Kuru üzümdeki taban alım fiyatı en az 5 lira olmalı"



Bahçeli, üzüm üretimi konusunda Manisa'nın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu: "MHP tüm kadrolarıyla gecesini gündüzüne katmakta her türlü sorun üzerine kafa yormaktadır. Günü birlik siyasi hesap ve kazanımlar peşinde değiliz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği her şeyden önce gelir. Milletimiz mutsuzsa geleceğe umutla bakamayız. Millete rağmen siyaset yapılamayacağını bilir, buna inanırız. Emin olunuz yaşadığınız tüm sıkıntıları büyük bir dikkat ve titizlikle takip ediyoruz. Manisalı çiftçilerimizin son dönem yaşadığı sorunlara odaklanmış bulunuyoruz. Manisa tarım anlamında gurur kaynağı olan bir ilimizdir. Üzüm üreticisi olan çiftçilerimizin meseleleri bugünlerde fazlaca gündemde. Üzüm çiftçilerimizin geçim kaynağı, ekmek kapısı, sofraların vazgeçilmezleri arasındadır. Üzüm üreticileri ne yazık ki üzgündür, maliyetler artmaktadır. Çiftçi kardeşlerim biliyorum halinizin farkındayım. Mağdursunuz ve yardım bekliyorsunuz. MHP buradadır. Yükünüzü hafifletmek, sesinizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. İçiniz rahat olsun. Üzümün maliyeti, 3 lira 75 kuruş seviyesindedir. Ancak taban fiyat 4 lira olarak açıklandı. Bu fiyat ne yazık ki çiftçilerimizi hayal kırıklığına uğrattı. Fırsatçılar böylesi bir dönemde kol gezmektedir. Fiyat üzerinden üzüm alımı yapılması uzun vadede fiyat artırabilir ama bizim üreticimizin bekleyecek halleri yoktur. Sabır taşı çatlamıştır. Üzümü TARİŞ’in insafına bakarak satmak zorunda kalmaktadır. Kuru üzümdeki taban alım fiyatı en az 5 lira olmalı. Üzüm alımı için tek bir merkezin kurulması da yanlış uygulamadır. Sıkıntılı olan çiftçiyi daha fazla sıkıntıya sokmanın anlamı yoktur."