Bahçeli: Bu önemli bir çağrı

“Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu bir metin olduğu anlaşılıyor. Barzani, referandumdan bütün unsurlarıyla beraber vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olanabileceğini ifade ediyor ki, bu, Türkiye’ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır.



Cumhurbaşkanı ile çay içtik, diyalogda yarar var. Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni dönüştürebilmek, hem de karşı karşıya kaldığımız iç ve dış sorunları çözebilmek için bir parlamentoda temsil edilen partilere çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrı önemli bir çağrıdır.”