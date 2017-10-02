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    Bahçeli: Bu önemli bir çağrı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 00:11 | Son Güncelleme:

    Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli de özetle şunları kaydetti:

    “Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasının çok özet, net ifadelerle dolu bir metin olduğu anlaşılıyor. Barzani, referandumdan bütün unsurlarıyla beraber vazgeçtiğini ifade ederse, o zaman orada yaşayan Kürt ve diğer topluluklara her konuda yardımcı olanabileceğini ifade ediyor ki, bu, Türkiye’ye yakışır, insancıl bir yaklaşımdır.

    Cumhurbaşkanı ile çay içtik, diyalogda yarar var. Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni dönüştürebilmek, hem de karşı karşıya kaldığımız iç ve dış sorunları çözebilmek için bir parlamentoda temsil edilen partilere çağrıda bulunuyorlar. Bu çağrı önemli bir çağrıdır.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , gazetehaberleri
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