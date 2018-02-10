Bahçeli: Barajın yüzde 50+1 olduğunu ne zaman idrak edecekler

Partisine yönelik baraj eleştirilerine cevap veren Bahçeli şunları söyledi: "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra Yenikapı'da yeni bir ruh doğdu. Yeni bir hükümet sistemi üzerinde uzlaşmaya vardık. Bekamız tehlike altındaydı. Kaldı ki vatanı kaybetttikten sonra neyin siyasetini yapacağız? Devlet gittikten, millet bölündükten sonra neyin anlamı kalacaktı? Türk Milleti 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne evet demiştir. Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler acaba barajın yüzde 50+1'e çıktığını ne zaman idrak edeceklerdir? Bunlar eski Mısır'da yaşasalar HZ Musa'ya karşı firavunda birleşirlerdir. Bunlar Kerbela'da olsa yezidin safında yer tutarlardı. MHP'nin baraj sorunu yok diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. MHP büyüyor, güçleniyor diyorum, 3 maymunu oynuyorlar. Akbaba, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar. Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın diyorum. Patlaya patlaya un ufak olduklarını görmüyorlar. Davamızın büyüklüğü oy oranları ile değil, ülkülerimizin yüksekliği ile ölçülür diyoruz. MHP, küçük hesapların ayaklarına pranga vurmasına müsaade etmeyecektir. Hiçbir Türkiye sevdalısı buna göz yummayacaktır. Bilakis her gün biraz daha kenetlenip lider ülke yolunda ilerleyişimiz devam edecektir."

Bahçeli, 2019'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile yapılacak ittifak ile ilgili, "Milli bekamızın olağanüstü risk ve tehdit altında olduğu bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. evresine geçmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kurum ve kurumlarıyla gerçekleşmesi, kökleşmesi, tam anlamıyla oturması amacıyla 2019'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi açıkladık. Siyasi akıl bunu gerektiriyordu. Ülkenin gerçekleri buna işaret ediyordu. Milli bekamızın korunması için böylesi bir uzlaşmada buluşmak gerekiyordu. Yaptığımız da budur. MHP milletin gönlündedir" dedi.