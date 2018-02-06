Bahçeli: Afrin’e gider canımı feda ederim

VATANA İHANET SUÇU

“SURİYE’nin kuzeyinde açılmak istenen terör koridorunun kesilmesi, kurulması planlanan terör devletinin engellenmesi için Fırat Kalkanı’ndan sonra başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tarihi önemde, vazgeçilmez değerdedir. Bu süreçte kahraman Mehmetçik masum sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Terörün kökü kazınacaksa, gün bugündür. Alman parlamentosunda PKK paçavraları takarak terör örgütü propagandası yapan zavallı vekil müsveddeleri, masumlara füzeyle saldıran katillerle aynı çizgiye düştüklerini ne zaman idrak edeceklerdir? CHP, PYD’yi temize çıkarma, aklama arayışındadır.

TTB’YE: PARAVAN ÖRGÜT

Tabipler Birliği isimli PYD/PKK paravan örgütü, savaş bir halk sağlığı sorunudur derken vatana ihanet suçu işlemiştir. Bunun düşünce ve ifade hürriyetiyle bir alaka ve ilgisi yoktur. Tabipler Birliği Türk düşmanıdır, hekimliğin yüz karasıdır. Ve de derhal, hakkında hukuki ve yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

MİLLETE DEVLET SÖZÜ

Türk milliyetçileri için hedef Kızılelma ülküsüdür. Bozkurt işaretini görür görmez sırtı kedi gibi kabaranlar sözüm sizedir; hadi teröristlerin üzerine korkusuzca gidin de görelim, size bile alkış tutalım. Bir başka densiz ve bereketsiz eski milletvekili Bozkurt işaretinin İslam’ın ruhuna aykırı olduğunu şuursuzca dile getirmiştir. Türk milleti ne çekmişse, işte bu kimliksiz Türk hasmı zihniyetlerden çekmiştir. Bozkurt, çakalla bir tutulmaz, tutulamaz. Zeytin Dalı harekâtına bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak, fedakarlıkta sınır tanımayacak yüz binlerce Bozkurt hazır beklemektedir. Eğer, yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi, en ön safta Afrin’e gider, gerekirse, ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim. Bu da millete bir Devlet sözüdür.”

NATO NİYE SESSİZDİR

Terör örgütlerine verilen her silah Türk milletine doğrultulmuştur. ABD, müttefiklik ve stratejik ortaklık hukukunu defalarca ihlal etmiştir. IŞİD’i kurup komşu coğrafyalara salan mihrakların, PKK/PYD’yi silaha boğarak aslında IŞİD’i değil Türkiye’yi hedef tahtasına koydukları bir gerçektir. Afrin’de PKK/PYD’nin yanında, özellikle ABD Türkiye’ye adı konmamış, benzerlerine soğuk savaş yıllarında rastlanacak art niyetli bir tavır içindedir. NATO nerededir, niye sessizdir? Türkiye’nin savunma refleks ve iradesine NATO’nun bırakınız hukuki ve hususi desteğini, fiili, ahlaki ve ümit verici katkısı ne zaman duyulacaktır? Zeytin Dalı boyunca görüyoruz ki, PYD/PKK’nın dış güçlerden aldığı destek korkunç boyutlardadır.