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    Hürriyet >Gündem>Bahçeli: 84’ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti

    Bahçeli: 84’ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti

    Hürriyet Haber
    08.10.2017 - 14:37 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Ankara'da düzenlediği Kerkük mitinginde konuştu.

    İşte Bahçeli’nin sözlerinden satır başları:

    En az 5 bin ülkücü Kerkük için hazır bekliyoruz. Milliyetçi ülkücü hareket ölüm karşısında sınırsız imtihandan geçmiştir.

    5 bin ülkücü demişsek karar verilmiş, söz bir kez ağızdan çıkmıştır.
    Dediğimiz yapar yaptığımızı da dosta düşmana delilleriyle gösteririz.

    Boş konuşmuyoruz, kuru sıkı atmıyoruz.

    Çürük zihniyet diyor ki, “Kerkük’ü alalım diyen Diyarbakır’ı verirmiş.”

    82 Kerkük, 83 Musul dedik. 84’ü söyleseydik herhalde bunlar çılgına dönecekti.

    İdlib'te yeni bir operasyon başlamıştır. Darısı Afrin'in başınadır.

    MHP, devletin ve hükümetin yanında sağlam, tavizsiz, milli çıkarlara uygun bir şekilde duracaktır. Aynı siperdeyiz, aynı cephedeyiz, aynı saftayız. Türkiye'nin tüm düşmanlarına karşı biriz, beraberiz, çok güçlüyüz.

    Bu iradeyi kıramayacaklar, bu azmi bozamayacaklar, bu kaleyi aşamayacaklar. Şayet Barzani aklını başına almazsa bir gece orada görünmek, bağımsızlıkta ısrar ederse Misak-ı Milli'nin namusunu çiğnetmemek bizim boynumuzun borcudur.

     

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    Etiketler: Devlet Bahçeli , MHP , Kerkük
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