Bahçeli: 2019'da Türkiye'de üçüncü bir dönem başlayacak

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Partimiz üzerinde kirli hesap yapanlar, haksız saldırılarda bulunanlar karşılıksız bırakılmayacaktır. Eceli gelen tilki dağda kurt ararmış. İşte bozkurtlar buradadır. Görmeyen görsün, duymayan duysun. Geleceğin büyük Türkiye’si milli ve güçlü uzlaşmayla yazılacaktır. Karanlık odaklar çatlasa da patlasa da 2023’ün Türkiye’sine milliyetçiler imzasını atacaktır.

15 Temmuz 2016’da FETÖ eliyle kanlı bir darbe girişimi yaşanmıştı. Gözü dönmüş teröristler açıkça ve alçakça Türk Milleti’ni hedef aldılar. Demokrasimizin budanması hedeflendi. Türkiye’ye diz çöktürmek için emir alan hainler o gece her türlü düşmanlığı sergilediler. Bizden istenen teslim olmamızdı, hayat ve tarihsel haklarımızdan vazgeçmemiz, parçalanmamız ve bin yıldır yurt edindiğimiz topraklardan çıkarılmamız istenmişti. Ne var ki Türk Milleti darbe girişimine karşı bedenini siper etti.



Devlet Bahçeli, kurdele keserek Masal Park'ın açılışını yaptı

MHP olarak 15 Temmuz ihanetinin yaşandığı ilk andan itibaren tavrımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Devletten, millettin ve seçilmiş meşru iktidardan yana tavır aldık. Milletimizin 15 Temmuz’da sergilediği milli birlik ve beraberlik şuuru Yenikapı toplantısıyla siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır.

2019 yılında yapılacak seçimlerde artık cumhuriyet tarihimizde 3. bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 2019 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iyice oturması, kurum ve kurullarıyla yerleşmesi önümüzdeki en büyük hedeftir. Bizim derdimiz ülkemizdir. Arzumuz milletimizin beklentilerine karşılık verebilmektir.

CAMİ ADI BELİRLEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kadir Kara, Bahçeli’ye Osmaniye Belediyesi’nin hizmetleri ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Devlet Bahçeli, açılışını yapacağı Tema Park’ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan caminin adını da ’Cebeli Bereket Cami’ olarak belirledi. Bahçeli daha sonra Tema Park açılışı ve Devlet Bahçeli Alt Geçidi’nin temelini atacağı alana geçti.