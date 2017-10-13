"Hastalığım nüksetti" Bahar Öztan'dan üzücü haber

Geçen yıl kanseri yenen oyuncu bu sabah Halkalı Acıbadem Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Öztan ameliyat öncesi şu satırları kaleme aldı:

"Sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum... Benim ruhuma iyi geliyor, sizlerin de ruhuna iyi gelsin diye... Ama hayatta gerçekler var... Hastalığım tekrardan nüksetti... Ben hiç üzülmüyorum. Kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye... Allah kısmet ederse ameliyata gireceğim. Önce Allah'a sonra doktorlara sonra da siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var. Sizi çok ama çok seviyorum... Sevgiyle kalın..."

'DUAYA İHTİYACIMIZ VAR'





Gazeteci Burhan Akdağ, Bahar Öztan'ın ameliyat öncesi fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

'Bahar Öztan'ı uzun sürecek bir ameliyata yolcu ettik. Bugün mübarek cuma günü... Bahar için bol bol duaya ihtiyacımız var.'