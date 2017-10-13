Bahar Öztan kimdir? Bahar Öztan kaç yaşında?

Bahar Öztan, Türk Sinemasına yapmış olduğu katkı ile araştırılmaya devam ediyor. İşte, Bahar Öztan hakkında bazı bilgiler

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1952 İskenderun doğumludur. İstanbul'da büyümüştür. Şampuan reklamıyla ilk kez ekranlarda gördüğümüz sanatçı, sayısız reklam filminde yer almıştır.

Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı.

Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur.

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika & Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Görgüsüzler dizilerinde oynadı.