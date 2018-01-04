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    Bahadıroğlu ve Mısıroğlu'nun kitapları toplatılıyor

    Gülseven ÖZKAN
    04.01.2018 - 00:24 | Son Güncelleme:

    Atatürk’e hakaretle gündeme gelen Yavuz Bahadıroğlu ve Kadir Mısıroğlu’nun kitaplarının Çorum’da açılacak kütüphaneler için okullara dağıtıldığı öne sürüldü.

    Çorum Belediyesi tarafından okullarda açılacak Z- kütüphaneler için ildeki bazı okullara kitap listesi çıkarılarak gönderildi. Gönderilen kitaplar arasında Yavuz Bahadıroğlu’nın ‘Kemalist Yalanlar’, ‘Sunguroğlu II’, ‘Zikir Fikir Şükür’, ‘Can’ın Hatıra Defteri’ ile Kadir Mısıroğlu’nun ‘Yunan Mezalimi’, ‘Lozan Zafer Mi? Hezimet mi?’ adlı kitaplarının da yer aldığı öne sürüldü. Ayrıca bu isimlerin kitapları dışında farklı yazarlara ait ‘Başörtümle Çok Mutluyum’, ‘ Temel Dini Bilgiler Rehberim- İbadet’, ‘Sahabelerle Değerler Eğitimi’, ‘ Minik Mümin’, ‘ Benim Haccım’ isimli çocuk kitaplarının okullara gönderildiği belirtildi.

    Bahadıroğlu ve Mısıroğlu’nun kitaplarının okullarda dağıtıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Çünkü bu yazarlar geçen yıl katıldıkları bir televizyon programında Atatürk’e hakaret etmiş ve savcılık tarafından “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ile “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından başlatılan soruşturmada ifade vermişlerdi. Bu isimlerin kitaplarının eğitim kurumlarında yer almasına Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, tepki göstererek kitapların toplatılması gerektiğini söyledi.

    Bahadıroğlu ve Mısıroğlunun kitapları toplatılıyor

    Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir yetkili ise Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Çorum Belediyesi Z-Kütüphaneler kuruyor. Belediye bir firma ile ihale yapmış, dağıtım şirketine bir kitap listesi verilmiş. Şirket listelerde olan bazı kitapları bulamamış. Bunun üzerine dağıtıcı firma listeyi tamamlamak için belediyenin listesinde olmayan kitapları okullara dağıtmış. 16 liseye dağıtılmış. Ancak bu kitaplar toplatıldı.

    Bahadıroğlu ve Mısıroğlunun kitapları toplatılıyor

    Bir iki okul kaldı onlar da bugün (4 Ocak) toplatılacak. Küçük yaş grubundaki çocuk kitapları ile ilgili henüz bilgi ulaşmadı. Onlarda da bu yazarlar varsa toplatılacak. O kitapların dağıtılıp dağıtılmadığını şu an bilmiyorum ama Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmi kurumların kitaplarını toplatmayız. Diğer kitaplar toplatılıyor.”

    Etiketler: kütüphane , gazetehaberleri
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