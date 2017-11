Bağlantı dünyasının kalbi DE-CIX İstanbul Zirvesi'ndeydi

Bu sene üçüncüsünü düzenledikleri DE-CIX İstanbul Zirvesi’nin sadece Türkiye için değil bölge için de bir kavşak niteliğinde olduğunu söyleyen DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Internet trafiğini, daha güvenli, daha kaliteli ve daha uygun maliyetli şekilde yönetmek ve kamudan özel şirketlere kadar tüm kurumların son kullanıcılara kesintisiz bir internet deneyimi sağlamalarını mümkün kılmak üzere DE-CIX olarak 1995 yılında eşleştirme hizmeti ile yola çıktık.

Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki her şey çok hızlı değişti. Biz de bu değişimi, hizmetlerimize entegre ederek her geçen gün kurumsal vizyonumuzu geliştiriyoruz. Sadece makinaların değil insanların hatta uzaydaki diğer yaşam alanlarının birbirine bağlanacağı bir evrende çok daha büyük düşünüyoruz. Eşleştirme hizmetlerindeki liderliğimizi, birbirine bağlı dünyanın atar damarı olma yönünde daha da büyütüyoruz. Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir evrende, kendi kendine gelişen, kendi kendine öğrenen, bugünün ve yarının ihtiyaçları ve ticari fırsatlarını kendi kendine keşfeden yeni bir ekosisteme doğru yol alıyoruz”.

Bağlantı dünyasında dönüşüm ve işbirliği ihtiyacı

DE-CIX’in gelecek odaklı bir içerikle konuklarını ağırladığı zirvede, Fütürist Alphan Manas hem geçmişin bugüne uzanan gelecek tahminlerini hem de 2025 yılına kadar tüm dünyayı bekleyen yepyeni bir geleceğin ipuçlarını dinleyiciler ile paylaştı. TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak’ın Türkiye’de elektronik iletişim pazarının her geçen yıl daha da büyüdüğüne ama bu büyüme ile birlikte atılması gereken adımlara dikkat çektiği etkinlikte, Turkcell Operatör İlişkileri ve Toptan Satış Direktörü Emre Erdem ise bir dijital operatör olarak Turkcell’in dijital dönüşümde üstlendiği misyona vurgu yaptı. Türk Telekom International Fiyatlandırma ve Satın Alma Direktörü Ali Nezih Sözmen, OTT bakış açısıyla bağlantı dünyasını resmederek, doğru hamleler yapmak için tüm sektör oyuncularının işbirliği içinde olmaları gerektiğinin altını çizdi.

DE-CIX Araştırma Departmanı Başkanı Christoph Dietzel’in siber güvenliğe, Güngör Hukuk Yönetici Ortak’ı Deniz Güngör’ün ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na değindiği zirve, TELKODER Yönetim Kurulu Üyesi Halil Nadir Teberci, Türk Telekom International Fiyatlandırma ve Satın Alma Direktörü Ali Nezih Sözmen ve Turkcell Operatör İlişkileri ve Toptan Satış Direktörü Emre Erdem’in katıldığı bir panel ile sona erdi.