Bağışları ‘Yolla’

DARÜŞŞAFAKA bundan 155 yıl önce 30 Mart 1863’te yaşları 24 ile 38 arasında değişen 5 Osmanlı aydını tarafından kuruldu. Hep bir yanları eksik kalan ve hayata şanssız başlayan çocukların hayatına yön vermek ve onlara eğitimle fırsat eşitliği sağlamak için kurulan Darüşşafaka, önceleri babasız kalmış başarılı çocukları çatısı altına toplarken daha sonraki yıllarda annesi ya da babasını kaybetmiş, başarılı çocuklara kol kanat germeye başladı. Darüşşafaka’nın 155 yılında Darüşşafaka Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş’la Darüşşafaka’nın İstinye’deki okulunu ziyaret ettik. Kendisi de bir Darüşşafaka çocuğu olan ve 2013’te de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Çamaş, “Türkiye’nin her yerinde sınavla öğrencileri belirliyoruz. Burası onların ikinci evi oluyor. Mezunlarımızla çocuklarımız çok büyük bir aile. Hayatlarında anne, babalarını kaybeden bu çocuklar çatımız altında 18 yaşına kadar kalıyor. İleriki hayatlarında da Darüşşafaka hep destek oluyor” diye anlattı. Çamaş, “Geçen yıl Tarkan Darüşşafakalı öğrenciler için sahneye çıktı. Bu güzel işbirliğiyle de Darüşşafaka’ya 1 milyon lira ek gelir elde edildi. Konser sayesinde dikkatleri de çektik” dedi.

YÜZDE 100 BAŞARI

İstinye’deki Darüşşafaka kampüsünde 958 öğrenci eğitim alıyor. Çocuklar Türkiye’nin farklı illerinde yapılan sınavlarla seçiliyor. Ortaokul birinci sınıfta yani 9-10 yaşında Darüşşafaka çatısı altına giren öğrencilerin eğitim giderleriyle birlikte her ihtiyaçları Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Öğrenciler ünivesiteye hazırlık döneminde dershaneye gönderiliyor. Ailesi İstanbul ve yakınlarında olan öğrenciler hafta sonları evci çıkabiliyor. Öğrencilerin yüzde 70’i Anadolu illerinden geliyor. Talha Çamaş, öğrencilerinin üniversiteye girme başarı oranlarının yüzde 100, ilk tercihlerine girenlerin oranının da yüzde 70 olduğu bilgisini verdi. Darüşşafaka’da sınıflar en fazla 24 öğrenciden oluşuyor, öğrenciler İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Fransızca veya Almanca öğreniyorlar. Öğrenciler tiyatro, müzik ve spor gibi alanlarda da gelişiyor. Öğrencilerin 636’sı lisanslı sporcu, 568’i ise enstrüman çalıyor.

BAĞIŞLARLA YAŞIYOR

Her yıl sınavla 120 öğrenci alan Darüşşafaka bağışlarla yaşıyor. Çamaş’ın paylaştığı tabloda yapılan bağışların her yıl arttığını görüyoruz. Çamaş, bunu kuruma duyulan güvene bağlıyor. Bir öğrencinin yıllık giderinin 40 bin lira olduğunu da aktaran Çamaş, 2007’de 5 milyon lira olan bağış miktarının, 2017’de 72 milyon lira’ya ulaştığını söyledi. 2007’de 2500 olan kişisel bağışçı sayısı da, 2017’de 47 bin kişiye ulaştı. 4 binin üzerinde kişi her ay düzenli olarak kredi kartından bağışta bulunuyor.

YAŞLILARA REZİDANS

Darüşşafaka 1997 yılında, öğrencileri destekleyen yaşlılar için güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanı oluştırma projesini de hayata geçirdi. Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla’da rezidanslar yapıldı. Bu rezidanslarda Darüşşafaka’ya bağış yapan 459 yaşlı yaşıyor. Yaşlılar kendilerine özel tasarlanmış evlerinde, her an sağlık ve güvenlik hizmetlerinden yararlanacak şekilde yaşıyorlar.