Bağışıklık sistemini güçlendirmek için nasıl beslenmeli?

Sağlığımızın olmazsa olmazı hiç şüphesiz ki vücudumuzun immün sistemi yani bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi, vücudu bakteri ve virüslere, birçok yabancı maddeye ve kanser hücrelerine karşı korur. Bu görevi ise milyarlarca kan hücresi ve proteinlerin organize bir şekilde çalışması sonucu gerçekleştirir.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATAN VE ÇÖKERTEN NEDENLERBAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATAN VE ÇÖKERTEN NEDENLER

• Kötü beslenme alışkanlıkları• Protein, vitamin ve mineral alımının yetersizliği

• Alkol, sigara, uyuşturucu

• Ağır metaller, hormonlar, genetik yapısıyla oynanmış gıdalar

• Kimyasal ilaçlar

• Serbest radikaller

• Beden ve çevre için gereken temizlik kurallarına uyulmaması

• Hava kirliliği• Egzersiz azlığı, hareketsizlik

• Şişmanlık

• Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

• Uyku saatlerinin düzensizliği

• Güneş ışığının azlığı



Bunlardan özellikle beslenme direkt olarak vücudun direncine ve mikroplara etki edebilir. Fazla yorgunluk, travmalar, yanıklar vb. vücutta protein yıkımına ve böylece direncin azalmasına neden olur. Protein ve enerji bakımından yetersiz ve kötü beslenme durumlarında bağışıklık sisteminde görevli yapıların vücudumuzu savunma gücü zayıflar. Beslenme yetersizliği özellikle çocuklukta hastalıklara yakalanmada büyük rol oynar.









BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENİREN BESLENME ÖNERİLERİ

Güçlü bir bağışıklık sisteminin yolu ise hiç şüphesiz sağlıklı beslenmeden geçiyor. İşte bağışıklık sistemini kuvvetlendiren beslenme önerileri…



• Kahvaltıyı atlamayın: Klasik kahvaltı sevenlerdenseniz yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikli bir kahvaltı yapın. Farklı tatlar olsun derseniz süt-yulaf-meyve üçlemesini deneyin. ‘Hiç vaktim yok, dışardayım’ diyorsanız poğaça, börek yerine tost ya da sandviç tercih edin. Kahvaltıda yumurtanın yanında C vitamininden zengin maydanoz, biber gibi besinleri tercih ederek hem demir emilimini artırmış hem de bağışıklık sistemini güçlendirmiş olursunuz.

• Meyve ve sebzeler mutlaka sofranızda olsun: Bu sayede güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmaz başta C vitamini olmak üzere vitamin ve mineral, aynı zamanda posa ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Bu aylarda özellikle sigara içenlerin içmeyenlere göre iki kat fazla C vitamini tüketmesi gerekir.

• Balık yiyin: Güçlü bilişsel yetenekler ve bağışıklık için sofralarınızda haftada 2-3 kez balığa yer verin. Balığı kızartmak yerine buğulama, ızgara veya fırın olarak tercih edin.

• Probiyotiklerden zengin beslenin: Unutmayın ikinci beynimiz bağırsaklardır. Kefir, probiyotik destekli yoğurt ve içecekler tüketin, iyi bir sindirim sistemi ve bağırsak sağlığınız için gerekiyorsa probiyotik desteği tablet/saşe kullanabilirsiniz.

• Posa alımınızı artırın: Sağlıklı bir bağırsak ve güçlü bir bağışıklık sistemi için günlük 25-30 gram posa alınmalıdır. Kurubaklagiller, tam tahıllı besinler, sebze ve meyveler posadan zengin besinlerdir.

• Yeterli protein alın: Güçlü bir bağışıklık sistemi ve tokluk için proteinler olmazsa olmazdır. Yağsız et, tavuk, balık, hindi, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile hayvansal protein; kurubaklagiller ile bitkisel protein alabilirsiniz.

• Omega-3 yönünden zengin beslenin: Omega 3; yağlı balıklar olan somon, sardalye, ton, uskumru, yağlı tohumlar olan ceviz, badem, nohut, keten tohumu, kuş üzümü ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.

• Antioksidan vitaminler olan A,C ve E vitaminlerinden zengin beslenin.

• Selenyum ve çinko içeren besinler olmazsa olmazınız olsun.

• Su içmeyi ihmal etmeyin: Su içmek için susamayı beklemeyin, su içmeyi görev sayın. Her gün 8-10 bardak su için.

• Demir gibi bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz besinler ise şöyle yumurta, turunçgiller, yoğurt, ceviz, yağlı balıklar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, soğan-sarımsak, havuç ve brokoli.

