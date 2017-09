Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 4 Doğal Çözüm

Vücudumuzun enfeksiyon etkenlerine (virüs, bakteri, parazit, mantar gibi mikroorganizmalara) karşı geliştirdiği direnç faktörlerinin oluşturduğu duruma bağışıklık denir.



• Bağışıklığımızın yeterli olduğu durumlarda, vücudumuz enfeksiyon etkenleri ile karşılaşsa bile enfeksiyon gerçekleşmeyebilir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız, bedenimizi hastalıklardan korur.

• Vücudumuzda zararlı maddelerin içeri girmesini önleyen deri, mide, burun gibi organlarımız dışında bağışıklık sistemi, çeşitli organ ve hücrelerden oluşur.

• Vücudumuzdaki bağışıklık sistemini düzenleyen dalak, lenf bezleri, lenf düğümleri, timüs bezi, kemik iliği gibi organlarda yer alan, bağışıklık sistemimizde görevli özel savunma hücreleri ve moleküller bu organlarda bulunur, kan yoluyla vücuda yayılarak görevlerini yerine getirir, yabancı ve zararlı maddelerden kurtulmak için savaşırlar.

• Bağışıklık sistemimizin görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için düzenli fiziksel aktivite, yeterli ve dengeli beslenme, hijyen kurallarına uyma, dinlenme, stresten uzak durma, düzenli uyku gibi faktörler çok önemlidir.



1. YETERLİ VE DENGELİ BESLENİN









Bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok yemek değil yeterli ve dengeli beslenmek önemlidir. Her besin farklı besin öğesi içerir. Bu nedenle tek başına hiçbir besin ya da besin ögesi bağışıklığımızı güçlü tutmamızı sağlayamaz. Bu nedenle besin çeşitliliği ve et, süt, ekmek grubu, meyve-sebze, yağ besin gruplarından yeterli tüketmek oldukça önemlidir. Protein, karbonhidrat, esansiyel yağ asitleri, posa, vitamin ve mineraller bakımından yeterli ve dengeli beslenmek güçlü bir bağışıklık sistemi için elzemdir.



2. PROBİYOTİKLERE SOFRANIZDA YER AÇIN









Araştırmalar probiyotik içerikli gıdaların bağışıklık sistemimiz için faydalı olduğunu göstermektedir. Probiyotik alımı sindirim sisteminin zararlı etkenlere karşı korunma ve savunma sistemini geliştirir. Probiyotik besin tüketimiyle birlikte bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalması, zararlıların yerleşmesini önler. Bu nedenle bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve bağırsak sağlığımız için probiyotik özellikli yoğurt, kefir gibi gıdaların tüketimi çok faydalıdır.



3. VİTAMİN VE MİNERALLERİN GÜCÜNDEN YARARLANIN









Günde en az 5 porsiyon mevsiminde taze meyve sebze tüketin. Taze meyve-sebze tüketimi antioksidan, vitamin-mineral alımı açısından oldukça önemli yere sahiptir. Vitamin kaybı olmaması açısından meyve doğrandığında bekletilmeden tüketilmeli, sebzeler ise çiğ ya da az su ile pişirilerek yenmelidir. Mineral ve vitaminler vücudumuzun savunma sistemi için gereklidir. Kivi, turunçgiller, çilek, nar, ananas, kuşburnu gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, roka, karnabahar, lahana, domates, ıspanak, brokoli ve Brüksel lahanası gibi sebzeler de C vitamini açısından zengindir. C vitamini vücudumuzun enfeksiyonlara karşı savaşmasında güçlü bir antioksidandır. Bunun yanında A ve E vitaminleri de diğer antioksidan vitaminlerdendir. Yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar E vitamininden zengindir. E vitamini hücreleri oksidasyona karşı korur, hücre zarının dayanaklığını ve görevini yapmasını sağlar. Balık yağı, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler ve sarı-turuncu besinlerde bulunan A vitamininin, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve kanseri önlemede önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bunların dışında D vitamini, B grubu vitaminleri (özellikle B12 vitamini ) ve minerallerden çinko, demir, selenyum da bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve dengelenmesinde önemli rol oynar. Vitamin ve mineraller, günlük doğal besinlerle yeterli miktarda karşılanamıyorsa, multivitamin suplemanları gibi vitamin-mineral destekleri hekim kontrolünde alınabilir.



4. GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN BOL BOL SU TÜKETİN











Toksinlerin vücuttan atılması, sindirim sisteminin temizlenmesi ve hastalıklardan korunmak için günde en az 10-12 bardak su içmeye özen gösterilmelidir.

