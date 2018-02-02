Bağışıklık Sistemini Güçlendiren 10 Mucizevi Besin

YOĞURT: Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vitaminleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden zengin yapısı, içindeki omega-3 gibi süper yağlarla birleşince yoğurt otomatik olarak birinci sıraya yerleşiyor.

KEFİR: Tam bir “probiyotik bombası" olarak bilinen kefir en güçlü, en etkili bağışıklık güçlendirici içecektir.

TURŞULAR: Turşuların hepsi güçlü birer bağışıklık dostudur. Fakat özellikle lahana turşusunu hastalarıma öneriyorum.

BALIK: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği “bağışıklık dostu besinler” sıralamasında balığı önemli ve ayrı bir konuma getirir. Çiftlikte yetiştirilmiş balıkları kesinlikle önermem, onun yerine denizde yetişmiş ve avlanmış balıkları tüketmenizi tavsiye ediyorum.





SEBZELER: Bu sebzelerin en önemlileri lahana, karnabahar, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık sitemini güçlendiren diğer sebzelerdir.

MEYVELER: Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin ilk sırasında portakal-limon- greyfurt-mandalina, yani turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dâhil olan meyveler ise nar ve muzdur.

KURUYEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR: Bağışıklığı güçlendiren kuruyemişlerde ilk sırada badem vardır. Listeye fındık ve cevizi de eklemeniz uygun olur. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır. Değişik alternatif isterseniz Chia Tohumunu da deneyebilirsiniz. Onu ayçiçeği çekirdeği izler.

ŞALGAM VE BOZA: İkisi de probiyotik ve prebiyotik zengini geleneksel besinlerdir. Yaz kış tüketilebildiği için şalgam biraz daha şanslıdır. Ayrıca şalgamın antioksidan gücü de bozadan daha fazladır.

ÇAY: Yeşil veya geleneksel siyah çay, hangisini içerseniz için ikisi de bağışıklık dostudur. Bu listeye ıhlamur, zencefil ve tarçın çayını da ekleyebilirsiniz. Ekinezya ve kuşburnu çayını da denemenizi öneririm.

PREBİYOTİK GIDALAR: Olgunlaşmamış muz, bamya, pırasa, elma, yer elması, pancar, kereviz bence en önemlileridir.