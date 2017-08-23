Bağış için e-yuvarlama

MAĞAZALAR-DAKİ kasa yanlarında duran ve bozuk paraların atıldığı bağış kumbaraları dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Her geçen gün daha fazla e-ticaret sitelerini kullanmaya başladığımız yeni dünyada, bu bağış kutularının şansı da azalıyor. Buradan yola çıkan Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz, e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişler sırasında kullanıcıların bağış yapabildiği ‘Yuvarla’ adındaki girişimi hayata geçirdi. Girişimin 2014’te kurulduğunu ve şu anda 15 farklı sivil toplum kuruluşu (STK) ile çalıştıklarını söyleyen Yuvarla Kurucu Ortağı Emre Danacı, platformun nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Örneğin; bir e-ticaret sitesinden yapılan harcama 76.90 TL tuttu. Bunu 77 TL’ye yuvarlayarak aradaki 0.10 TL’yi seçiminize göre TEMA, Darüşşafaka, Kızılay, Unicef, AÇEV dâhil 15 farklı dernek, vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşu’na (STK) bağışlayabiliyorsunuz. Bu bağış ‘Yuvarla’ya değmeden direkt STK üzerinden tahsil ediliyor.”

YARIM MİLYON TL’Yİ AŞTI

Şu ana kadar Yuvarla kullanıcılarının 600 binden fazla küsuratlı harcama yuvarladığını ve STK’lara yarım milyon TL’den fazla bağış yapıldığını belirten Danacı, “Sadece kuruşlarını Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlayan Yuvarla kullanıcıları kanser tedavisi gören 24 çocuk ve ailesine umut oldu. TEMA’ya bağışlanan kuruşlar sayesinde de 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanın ağaçlandırılmasını sağladı. Hepimizin feda edebileceği küçük kuruşlar eğitimden sağlığa, çevresel konulardan afet ve insani yardım alanlarına çok sayıda insan ve canlının hayatını değiştirdi” dedi.

“Yuvarla, kullanıcıların yaptığı bağışlar üzerinden herhangi bir hizmet bedeli ya da komisyon almıyor” diyen Danacı, iş modellerinin sponsorluk üzerine kurgulandığını ifade etti. Danacı, “Markaların sosyal sorumluluk faaliyetleri için kullanabilecekleri, Yuvarla’da yer alan bağışçıları ödüllendirebildikleri ya da yapılan bağışların markalar tarafından katlanabilmesine olanak sağlayan bir sponsorluk modelimiz var. Şu anda ilk sponsorumuz BKM Express.”

Danacı, şunları söyledi: “İş Bankası ile entegrasyon sonucunda, İş Bankası’ına ait bankamatik ve Maximum kredi kartları ile tüm alışverişlerde kullanılabilecek. Yani artık sadece anlaşmalı e-ticaret sitelerinde değil sokakta, restoranda, markette veya AVM’de kart kullanılan her yerde küsurat iyilik için yuvarlanacak. Yapmanız gereken Yuvarla uygulamasını indirmek, desteklemek istediğiniz kurumu seçmek ve İş Bankası kartınızla kaydolmak. Sonrasında, küsuratlar otomatik olarak yuvarlanarak seçtilen kuruma bağışlanacak.”

J.P. MORGAN’DAN ÇEKİRDEK YATIRIM

2014’te yarım milyon TL değerleme üzerinden çekirdek yatırım aldıklarını söyleyen Danacı, “Yuvarla literatüre göre Türkiye’nin ilk sosyal etki yatırımını alan sosyal girişimi. Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü program dahilinde J.P. Morgan Chase Vakfı da aldığımız çekirdek yatırıma ek olarak belirli miktarda hibe ile bize destek verdi” dedi.

YUVARLA HANGİ DERNEKLERLE ÇALIŞIYOR

- AKUT Arama Kurtarma Derneği

- Anne Çocuk Eğitim Vakfı

- Darüşşafaka Cemiyeti

- Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

- TEGV, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

- TEMA Vakfı

- Tohum Otizm Vakfı

- Toplum Gönüllüleri Vakfı

- Türk Eğitim Vakfı

- Türk Kızılayı

- Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

- Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

- Türkiye Yeşilay Cemiyeti

- UNICEF Türkiye Milli Komitesi

- WWF-Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı

HAFTANIN YATIRIMI

SWEATers ilk yatırımını aldı

SPORSEVERLERİN birlikte spor yapabilecekleri partnerleri, aktiviteleri, sağlıklı yeme-içme mekanları bulmasını sağlayan uygulama SWEATers, ilk yatırımını aldı. Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener’in kurduğu girişime Monitise MEA Genel Müdürü Fırat İşbecer, Dore Grup Mali İşler Müdürü Kaan Boyner, Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan, A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler ve Umur Özal yatırım yaptı. SWEATers’ın toplam değerlemesi 3 milyon liraya ulaştı.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

Yaman’dan 5 tavsiye

Koç Üniversitesi’nin girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleri başlatmalarına destek sağladığı KWORKS’ün koordinatörü Burak Yaman’ın önerileri şöyle:

1- Fikre değil icraata odaklan: Yemin ederim benim aklıma gelmişti! Hayatınız boyunca başarılı olmuş bir fikri gördüğünüzde hiç bu cümleyi kurdunuz mu? Eğer cevabınız evet ise üzgünüz siz de fikrin önemli olduğunu düşünen ve onu hayata geçirmek için acele etmediği için pişman olanlardansınız. Bu nedenledir ki icraata geçmek başarıya giden yoldaki ilk ve en önemli adımlardan biridir.

2- Girişim fikrini doğrula: Aklımıza bir fikir geldiğinde genelde es geçtiğimiz bir kavramdır bu “doğrulama” işi. Arkadaşlarımızın, ailemizin, yakın çevremizin “Bu kesin tutar”, “Millet kapıda sıra olacak”, “Tam olarak bunu yapan başka kimse yok” nidaları ile başladığımız işler genelde mutsuz sonlarla bitmez mi? İşte hemen kafamızdakini hayata geçirmeye başlamadan önce ilk yapmamız gerekenlerden birisidir bu fikir doğrulama.

3- Müşteri aslında ne istediğini bilmez: Müşterinize ne istediğini sorarsanız size sadece var olan çözümler arasından kendisi için en uygun olan bir kaç seçenek sunar. Ancak bir girişimci olarak bizlere düşen görev müşteri veya tüketicilerin aslında mevcut deneyimleri içerisinde ne gibi problemlere veya ihtiyaçlara sahip olduklarını keşfetmek ve onlar için eşsiz değerler yaratmaya odaklanmaktır.

4- Girişimciliğin acı gerçekleri: Oyunun kurallarını değiştirecek fikriniz var ama ortağınız ve ekibiz yok, paranız az ve hatta zamanınız ise hiç yok. On girişimin dokuzunun başarısızlığı tattığını duymadığınız için kendinize yüklenmeye devam ediyorsunuz. Aslında bu kadar üzülmenize gerek yok. Çünkü girişimcilik yaşadığınız zorluklara ve size bu işin yapılamayacağını söyleyen insanlara karşın kişinin içinden gelen değer yaratma duygusu ile beslenen, büyüyen bir motivasyon kaynağıdır.

5- Anne ben girişimci oldum: Bilinen en girişimci toplumlardan biri olduğumuz düşünülse de aslında bizler “girişken” insanlarız. Hızlı başlar çabuk sıkılırız. Hele bir de devlet memurluğu ve büyük bir şirkette dolgun maaş ile çalışma varken risk alıp girişimciliğe soyunduğumuz düşünüldüğünde toplumumuzda biraz delilik olarak görülür. Ama tüm bunlara karşın girişimci insalardır her zaman toplumu şekillendiren, yönlendiren ve en büyük değerleri yaratan.

YURTDIŞINDAN BAŞARILI 3 GİRİŞİM

1- Çinli bisikletçi ABD’de

Milyar dolarlık bir girişim haline gelen Çin merkezli bisiklet kiralama şirketi Ofo, ABD’nin Seattle şehrinde hizmet vermeye başladı.

2- Apple AR’li oyun

Apple’ın arttırılmış gerçeklik (AR) desteği sunmaya başlaması girişimcilerin dikkatini çekti. Ördek vurma oyunu, ‘MallARd’ ile iPhone’lara taşındı.

3- Tasarruf için akıl veriyor

Budgit adlı girişim, kullanıcıların aylık kazanç ve harcamalarına göre fikir veriyor. Akıllı telefon uygulamaları üzerinden sunulan grafikler ve raporları girişimin dikkat çeken özellikleri.

GİRİŞİMCİ ETKİNLİĞİ

DİJİTAL OPTİMİZASYON ELE ALINACAK

GROWTH Hacking Studio ve Userspots tarafından düzenlenen ve dijital optimizasyon konusunun ele alınacağı etkinlik 13 Eylül’de yapılacak. LC Waikiki, Pegasus, Yemeksepeti gibi şirketlerden profesyonellerin konuşmasıyla dönüşüm optimizasyonu süreci hakkında detaylı bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleşecek. İstanbul Levent’te Habita’da gerçekleşecek olan etkinliğe katılım ücretsiz.