MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>‘Bağımsızlık referandumunun kimseye hayrı olmayacak’

    ‘Bağımsızlık referandumunun kimseye hayrı olmayacak’

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 00:04Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 00:04

    IRAK Türkmen Cephesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapılmasını planladığı bağımsızlık referandumunun “kimseye hayrı olmayacağını” belirtti.

    Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY’nin planladığı referandumuna işaret ederek, “Bölge ve ülkede tepkiyle karşılanan IKBY’de yapılması planlanan referandumun hiç kimseye hayrı olmayacaktır. Bu referandum, her türlü yöntemiyle ülkeyi yeni bir kaosa sürükleyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.     

    KERKÜK’ÜN STATÜSÜ

    Salihi, Bağdat ve Erbil arasında anlaşmazlık bölgesi olan Kerkük’te Türkmen, Kürt, Arap ve Süryanilerin bin yıldan beri birlikte yaşadığına dikkati çekerek, “Kerkük’ün geleceği ancak ve ancak Irak Federal Parlamentosu tarafından belirlenir” dedi. IKBY referandumuna Kerkük’ü katmak gibi bir niyetin ülkeye ve bölgeye olumsuz etkileri olacağı öngörüsünde bulunan Salihi, “DEAŞ terör örgütünden tam kurtulmadan ülkeye yeni krizlerin getirilmesinin mantık dışı olduğunu” vurguladı. Salihi, şöyle devam etti: “On yıldan beri bir türlü kaos, terör, çatışma ve sorunlardan kurtulamayan ülkenin bölünmesini tetikleyen referandumdan en zararlı Kürtler çıkacaktır. Saddam yönetiminin devrilmesinden bu yana ciddi anlamda müktesebat elde eden Kürtler, referandum adımıyla siyasi, ekonomi ve ulusal anlamda kayıplar verecekler.”

     

    Etiketler: IKBY , referandum , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri