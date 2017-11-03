Bağımsızlık krizinde son perde... 8 bakana tutuklama

İspanya mahkemesi görevden alınan ve ‘isyan’, ‘ayaklanmaya teşvik’ ve ‘kamu kaynaklarını suistimal’ ile suçlanan sekiz Katalan bakanın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan isimler arasında Başbakan Yardımcısı Oriol Junqueras, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dışişleri Bakanı Raul Romeva ve Adalet Bakanı Carles Mundo da bulunuyor.

LA VANGUARDIA: KARAR ÇIKTI

Savcılık, Katalonya kabinesinin feshedilmesinin ardından Belçika’ya giden devrik başkan Carles Puigdemont ve dört bakan hakkında ise Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Puigdemont ve söz konusu dört bakan dün ifade vermeye gitmedi. Ancak mahkemenin kararı netlemiş değil. La Vanguardia gazetesi, mahkemenin Puigdemont’la birlikte dört bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardığını öne sürdü.

Katalonya parlamentosunun beş üst düzey yöneticisi ve eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcedell hakkında da aynı suçlamalar var. Ancak dokunulmazlıkları olduğu için bu davaya Anayasa Mahkemesi bakıyor.

‘SOKAĞA ÇIKIN’ ÇAĞRISI

Öte yandan, Katalan siyasi partiler ve sivil toplum örgüleri mahkemenin meşru Katalonya hükümetine yönelik tutuklama kararını kınadı. Halkı protesto için sokaklara çıktı.