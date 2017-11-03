Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Bağımsızlık krizinde son perde... 8 bakana tutuklama

    Bağımsızlık krizinde son perde... 8 bakana tutuklama

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 00:11 | Son Güncelleme:

    İspanya’da yaşanan krizde tansiyon düşmüyor. Madrid mahkemesi sekiz Katalan bakanı tutukladı. Savcılık Belçika’ya giden devrik başkan Puigdemont hakkında AB genelinde tutuklama kararı talep etti.

    İspanya mahkemesi görevden alınan ve ‘isyan’, ‘ayaklanmaya teşvik’ ve ‘kamu kaynaklarını suistimal’ ile suçlanan sekiz Katalan bakanın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Tutuklanan isimler arasında Başbakan Yardımcısı Oriol Junqueras, İçişleri Bakanı Joaquim Forn, Dışişleri Bakanı Raul Romeva ve Adalet Bakanı Carles Mundo da bulunuyor.

    LA VANGUARDIA: KARAR ÇIKTI

    Savcılık, Katalonya kabinesinin feshedilmesinin ardından Belçika’ya giden devrik başkan Carles Puigdemont ve dört bakan hakkında ise Avrupa genelinde tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Puigdemont ve söz konusu dört bakan dün ifade vermeye gitmedi. Ancak mahkemenin kararı netlemiş değil. La Vanguardia gazetesi, mahkemenin Puigdemont’la birlikte dört bakan hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkardığını öne sürdü.

    Katalonya parlamentosunun beş üst düzey yöneticisi ve eski Katalonya Parlamentosu Başkanı Carme Forcedell hakkında da aynı suçlamalar var. Ancak dokunulmazlıkları olduğu için bu davaya Anayasa Mahkemesi bakıyor.

    ‘SOKAĞA ÇIKIN’ ÇAĞRISI

    Öte yandan, Katalan siyasi partiler ve sivil toplum örgüleri mahkemenin meşru Katalonya hükümetine yönelik tutuklama kararını kınadı. Halkı protesto için sokaklara çıktı.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri