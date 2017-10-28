Bağımsızlık krizi: Katalanlar ayrılık kararı aldı

İSPANYA’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Katalonya’nın yerel parlamentosu, dün tam bağımsızlık yönünde oy kullanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Barcelona’daki oylama öncesi İspanya’nın birliğinden yana olan vekiller, İspanya ve Katalan bayrakları açtı ve gizli oylama başlamadan önce oturumu terk etti.

‘KARA BİR GÜN’

Birlikçi vekiller, salondan ayrılırken bayrakları da koltuklarına bıraktı. Vekillerden biri bunun ‘demokrasi için kara bir gün’ olduğunu söyledi. 135 sandalyeli özerk parlamentoda 70 vekil, bağımsızlık lehinde oy kullanırken, 10 vekil ‘hayır’ oyu verdi, 2 vekil ise çekimser kaldı. Protesto edip salonu terk eden 53 vekil ise oylamada yer almadı.

SENATODAN YETKİ

Katalonya’da bunlar olurken, ülkenin başkenti Madrid’de İspanya Senatosu, Başbakan Mariano Rajoy’un Katalonya’nın özerkliğinin feshedilmesi ve erken seçimlere gidilmesi talebini görüşmek üzere toplandı. Senato yapılan oylamayla Rajoy yönetimine, anayasanın 155’inci maddesi çerçevesinde Katalonya’nın özerk yetkilerini kendi üzerine alma ve özerk hükümeti feshetme yetkisi verdi.

İlerleyen saatlerde olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulunun aldığı kararları açıklayan Rajoy, Katalonya Özerk Yönetimi hükümetini feshedip bu bölgede 21 Aralık’ta erken seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı. Rajoy ayrıca Katalonya yerel polis müdürlerinin de görevden alındığını belirtti.

İspanyollar için üzücü bir gün yaşadıklarını dile getiren Rajoy, halka “temkinli ve sakin olmaları” çağrısında bulundu. Barcelona meydanlarında ise sevinç gösterileri yapıldı. Katalonya lideri Carles Puigdemont için ‘Devlet Başkanı’ sloganları atıldı.

AVRUPA’DAN İSPANYA’YA TAM DESTEK





- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, “AB için değişen bir şey yok. İspanya, tek muhatabımız olmayı sürdürüyor” dedi.

- Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Katalonya Parlamentosu’nun kararını “hukukun ihlali” olarak niteledi.

- Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 28 üyeli AB bloğunda yeni çatlaklar oluşabileceğine dikkat çekerek, “Gelecekte 95 üyeli bir AB görmek istemem” dedi.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Benim İspanya’da tek muhatabım var, o da Başbakan Rajoy’dur” açıklamasında bulundu.

- Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, “Tek taraflı ilan edilen bağımsızlık, koruma altında olan bu ilkeleri ihlal ediyor. Alman hükümeti böyle bir bağımsızlık ilanını tanımıyor” ifadelerini kullandı.

- İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsü, İngiltere’nin, Katalonya’nın ilan ettiği bağımsızlığını tanımayacağını duyurdu.

- İskoçya Dışişleri Bakanı Fiona Hyslop, “Bağımsızlık ilânı, defalarca tekrarlanan diyalog çağrılarının reddedilmesi sonucu yapılmıştır” dedi.

TÜRKİYE: MEŞRU VE DOĞRU BULMUYORUZ

- Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karar doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir. İspanya’nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz” denildi. AB Bakanı Ömer Çelik de, “Biz, Katalonya’nın bağımsızlık ilanını meşru bulmuyoruz, yanlış buluyoruz” dedi.

- ABD Dışişleri Bakanlığı, “Katalonya, İspanya’nın bir parçasıdır. İspanya hükümetinin ülkeyi güçlü ve birleşik tutacak anayasal önlemlerini destekliyoruz” açıklamasını yaptı.