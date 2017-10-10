Bağımsızlığa erteleme

İspanya’dan ayrılmak için 1 Ekim’de referanduma giden Katalonya’da dün kritik bir gün yaşandı. Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, “bağımsızlığa evet kararı” çıkan halkoylaması sonucu izlenecek yolu açıklamak üzere parlamentoya hitap etti.



TEK YOL DEMOKRASİ VE BARIŞ

Katalan lider dünyanın merakla takip ettiği konuşmasının başlarında, “Tehdit etmeyi ya da hakarette bulunmayı planlamıyorum. Tansiyonu yükseltmeye değil, düşürmeye gereksinimimiz var” dedi. Aynı toplumun parçaları olduklarını ve birlikte yol alacaklarını ifade eden Puigdemont, “Tek yol demokrasi ve barış” şeklinde konuştu. Konunun artık bir iç sorun olmadığının anlaşıldığını vurgulayan Puigdemont, “Katalonya artık bir Avrupa meselesidir” ifadesini kullandı.



İSPANYOLCAYA DÖNDÜ

Referandum sırasında uygulanan polis şiddetini eleştiren ayrılıkçı siyasetçi, konuşmasının bir bölümünde Katalancadan İspanyolcaya dönerek, şunları söyledi: “Biz suçlu değiliz, deli değiliz. Normal insanlarız. Konuşmaya ve diyaloğa hazırız. İspanya’ya karşı değiliz. İspanya’yla birbirimizi daha iyi anlamak istiyoruz. Yılladır bu ilişki iyi bir şekilde işlemedi ve artık sürdürülemez hale geldi.”



BAĞIMSIZLIK HAKKIMIZ AMA...

Puigdemont referandum sonucunun “bağımsızlığa evet” dediğinin altını çizerek, “Katalonya başkanı olarak bu tarihi anda, insanların Katalonya’nın bağımsız bir devlet olma yönünde gösterdiği iradenin tecelli etmesini istiyorum” şeklinde konuştu. Katalonya’nın cumhuriyet şeklinde bir bağımsız devlet olma hakkı kazandığını belirten Puigdemont, yerel Parlamento’dan İspanyol hükümeti ile müzakerelerde bulunmak için bağımsızlık ilanının askıya alınmasını istedi.



İSPANYA’DAN İLK TEPKİ

Carles Puigdemont’un merakla beklenen konuşması herhangi bir çözüm sunmadı. Madrid Yönetimi, Katalan liderin açıklamalarını ‘zımni bağımsızlık ilanı’ olarak yorumladı. AFP’ye konuşan Hükümet Sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, “Örtülü bir bağımsızlık ilanı ve sonrasında açık bir şekilde erteleme kabul edilemez” dedi. Öte yandan, El Pais gazetesinin köşe yazarlarından Jorge Galindo, İspanya yönetiminin Anayasa’nın 155’inci maddesini devreye sokarak, Katalonya’ya müdahale edebileceğini söyledi. Galindo’ya göre; ayrılıkçı CUP partisi de koalisyondan çekilebilir.



AB MÜDAHALE ETTİ İDDİASI

Özerk Yönetim lideri Puigdemont’un konuşması TSİ ile 19:00’da başlayacaktı. Ancak Katalan liderin Parlamento’ya hitabı bir saati aşkın süre gecikti. Bu da bazı spekülasyonlara yol açtı. Puigdemont’un bağımsızlığa mesafeli yaklaşan AB yetkilileriyle görüştüğü öne sürüldü. Hatta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le bile konuşmuş olabileceği belirtildi. Ancak bu iddia resmi makamlarca doğrulanmadı. Bir başka iddia ise bağımsızlık yanlısı Halk Birliği Adaylığı (CUP) yetkililerinin konuşma metninden hoşnut olmadığı yolundaydı.



OTURUM ÖNCESİ SON ÇAĞRI

Parlamento oturumu öncesi İspanya hükümetinden uyarılar geldi. Ekonomi, Endüstri ve Rekabet Bakanı Luis de Guindos, Katalonya’daki bağımsızlık girişimleri için “hukuk devletine karşı bir başkaldırı” ifadesini kullandı. De Guindos, “Bu hukuk devleti sadece İspanya’daki değil Avrupa’daki birlikte yaşamı da kapsamaktadır. AB, anayasa ve yasalar çerçevesinde aldığımız tüm kararlara destek veriyor” dedi. İspanya hükümeti sözcüsü Inigo Mendez de Vigo da “Puigdemont’a geri çevrilemez, dönüşü olmayan herhangi bir şey yapmaması ve tek taraflı bağımsızlık ilan etmemesi çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.



BÖYLESİ İLK KEZ YAŞANIYOR

Puigdemont’un konuşmasından önce Barcelona’da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Genel kurul oturumunu ve gösterileri izlemek için 390 basın kuruluşundan yaklaşık bin yerli ve yabancı gazetecinin akredite olduğu açıklandı. BBC’nin Barcelona’dan bildiren muhabiri Tom Burridge, “Dünya şimdiye kadar hiç bölgesel Katalonya parlamentosunu bu kadar yakından takip etmemişti” yorumunda bulundu.