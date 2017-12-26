Bağımlılıkla mücadelede yeni eylem planı

SİGARADA BEYAZ PAKET

“Bağımlılığı ikiye ayırıyoruz. Bir, davranışsal bağımlılık, ikincisi bir madde kullanma bağımlılığı. Uyuşturucu, sigara, alkol, kumar, teknoloji bağımlılığı. Bütün Avrupa ülkelerinde, bağımlılıkla mücadeleye bütüncül yaklaşılıyor. Toplum olarak şunu bilmeliyiz; sigara bağımlılığı, aslında alkol ve uyuşturucu bağımlılığının öncüsü. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Tabii ki her sigara içen alkol veya uyuşturucu kullanmıyor, ama uyuşturucu madde ve alkol kullananların neredeyse yüzde 90’ı sigara kullanıyor. Bu bağımlılığa yatkınlık anlamına da geliyor.

Sigarayla mücadelede yeni unsurlar olacak. Paketlerin düz olması, açık raflarda sigara satılmaması, denetlemelerin güçlendirilmesi, çarpaz denetimlerin attırılması gibi. Bunları tüm Türkiye’de uygulayacağız. Kapalı mekanlarda sigara içilmesi konusunda denetimden önce haberdar ediyorlar, enterasan şekilde. İstanbul’da örneğin, ihlal oranı yüzde 2.8 görünüyordu, pilot olarak yaptığımız çapraz denetim uygulamasıyla bu oran yüzde 20’ye çıktı.

Pilot olarak Adana ve İstanbul’da atık sulardan uyuşturucu tespiti yapıyoruz. Hangi semtlerde, yoğunluklu olarak ne kullanılıyor? Bu taramaları 15 ile çıkaracağız. Hem koyduğumuz hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığımızı, hem de güvenlik ve denetim anlamında nerelerde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz.”

STK’LARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

“Yeni bir medya kampanyası da başlayacak. Özellikle uyuşturucu medya kampanyalarını çok dikkatli yapmak lazım. Çünkü ters tepebilir. Akademisyen ve iletişimcilerle çalışıyoruz. Yeşilay’a çok daha büyük rol vereceğiz. Açık söyleyeyim, kolay bir iş değil. Hükümetin tek başına başaracağı bir şey değil. STK’larla birlikte çalışacağız. Bu işin amiral gemisi STK’lar olacak.

Teknoloji bağımlılığı en zor olanı. Diğerlerinin zararını kabul ettirmek kolay, burada zor. Çünkü abartılırsa, teknolojinin olumlu kullanımına da mani olabilirsiniz. Burada ölçü, kişinin sosyal ilişkilerini, ailesiyle ilişkisini, işini bozuyorsa, artık o bağımlı demektir. Bağımlılık konusunun sürekli gündemde tutmamız, farkındalık oluşturmamız lazım.”