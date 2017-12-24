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    Bağımlı yaşı 9’a düştü

    Banu ŞEN/İZMİR
    24.12.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Avrupa Acil Tıp Birliği Konsey Üyesi ve Herkes için Acil Sağlık Derneği (HIASD) Kurucu Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu uyuşturucu bağımlılığının Türkiye’de korkunç boyutlara ulaştığını anlattı.

    Uyuşturucu madde bağımlılığının 0-9 yaş arasında da görülmeye başladığına dikkat çekerek, korkunç bir gerçeği de açıklayan Rodoplu, “İzmir’de geçen hafta 9 yaşında bir çocuk bağımlılık tedavisi görmek üzere servise getirildi” dedi.

    Özellikle bonzai olmak üzere uyuşturucu kullanımında patlama yaşandığını belirten Rodoplu şunları kaydetti: “Genelde bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle ve merakla gençler deniyor. Ancak problem burada başlıyor. 1 kere deneyen madde bağımlısı oluyor. Bağımlı olan kişi de mutlaka suçlu hale geliyor. Yüzde 97’si hırsızlık yapıyor, kimisi teröre bulaşıyor. Kesinlikle uyuşturucu maddelerin ne bonzainin ne de diğerlerinin özgüven verici, cesaret verici, performans arttırıcı etkileri yok. Tam aksine depresyona ve intihara sürükleyebiliyor. Bonzai gibi sentetik içerikli maddeler bir defa kullanılsa bile beyinde hasarlar başlıyor. İlk kullanımında ani kalp durması olasılığı yüzde 70. Merak edip bir kereden bir şey olmaz diye düşünenlerin tam tersi ilk kullanımda ölüm riski çok büyük.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , HIASD
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