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    Bağdat'tan Barzani'ye bir darbe daha...

    Hürriyet Haber
    28.10.2017 - 23:06 | Son Güncelleme:

    Irak hükümeti, Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Medya Grubu'nu yasakladı. Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu grubun yayınlarının durdurulmasını talep etti. Kurumdan yapılan açıklamada ise karar siyasi olarak nitelendirildi ve çalışanlarının korunması istendi.

    Irak’ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile Bağdat arasındaki gerilim sürerken, Erbil’den yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw Medya Grubu’na yasak geldi. Irak Basın ve Enformasyon Komisyonu, Rudaw Medya Grubu’nun yayınlarının durdurulmasını talep etti.

    Rudaw’ın bugün yayımladığı habere göre, Komisyon 23 Ekim 2017’de çıkardığı kararnamede, ‘Rudaw TV’nin kapatılmasını, çalışanlarının engellenmesini ve Irak çapındaki ekipmanına el konmasını’ talep etti. Gerekçe olarak ise hem ‘Rudaw’ın komisyondan lisansının bulunmaması’, hem de ‘kanalın şiddet ve nefreti teşvik eden, toplumsal barış ve güvenliği hedef alan yayınlar yapması’ gösterildi.

    Rudaw’ın haberinde, söz konusu kararın kendilerine resmen tebliğ edilmediği ve önceden bir uyarı almadıkları vurgulandı.

    Kanaldan kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamadaysa kararın ordu ve istihbarata gönderilmesi Rudaw Medya Grubu’na karşı ‘önceden hazırlanmış’ ve ‘siyasi’ bir plan’ olarak nitelendi; “Dolayısıyla, Rudaw’ın tüm çalışanlarının güvenliğinden Irak hükümetini sorumlu tutuyoruz. Bu kararı yasadışı sayıyoruz, Rudaw ile Irak’taki basın özgürlüğüne karşı bir sindirme olarak görüyoruz” denildi. (Sputnik)

     

     

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    Etiketler: Mesud Barzani
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