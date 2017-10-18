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    Bağdat’ın müdahalesi petrol fiyatlarını düşüşe geçirdi

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 07:33 | Son Güncelleme:

    Kuzey Irak petrollerinin üretiminde yaşanacak kesinti korkusu Brent tipi petrol fiyatlarını 60 dolara yaklaştırdı. Ancak Kerkük’ün kısa sürede Bağdat merkezi hükümetinin kontrolüne geçmesi petrol fiyatlarını düşüşe geçirdi.

    Dünya piyasalarında yatırımcılar gözlerini yeniden Ortadoğu'ya çevirdi. Özellikle Kuzey Irak'ta yaşanan, zengin petrol yataklarının bulunduğu Kerkük'e yönelik çatışmalar enerji piyasalarını etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı, Irak merkezi hükümetinin Kerkük kentinin kontrolünü sağladığını bildirmesinin ardından 58 dolardan işlem görmeye başladı. Amerikan Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52 dolardan alıcı buldu.

    Habertürk'ün aktardığına göre uzmanlar, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) elindeki petrol kuyularını almak için başlattığı harekâtın beklenenden hızlı sonuç vermesinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi engellediğini belirtti. Hafta sonu Irak merkezi hükümetinin Kerkük kentinin tamamında kontrolü ele geçirdiği ve Kuzey Petrol Şirketi, Baba Gurgur petrol yatakları ile bazı stratejik yerleri aldığı bildirilmişti.

    Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nce (EIA) ABD'de ham petrol üretiminin gelecek yıl rekor seviyeye ulaşacağı duyuruldu. Raporda, ülkede ham petrol üretiminin 2018'de günlük ortalama 9.9 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Goldman Sachs ise petrol fiyatlarındaki risk priminin yükseldiğine işaret etti.

    ÇATIŞMALAR KISA SÜRDÜ

    Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği bölgede, hafta sonunda başlayan çatışmalar sonucunda, Irak Petrol Bakanlığı Kerkük vilayetindeki tüm petrol tesislerinin dün itibarıyla merkezi hükümetin kontrolüne girdiğini duyurdu.

    BRENT PETROLDE OYNAKLIK SÜRÜYOR

    Küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği bölgede, hafta sonunda başlayan çatışmalar sonucunda, Irak Petrol Bakanlığı Kerkük vilayetindeki tüm petrol tesislerinin dün itibarıyla merkezi hükümetin kontrolüne girdiğini duyurdu.

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