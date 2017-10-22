Bağdat’ın Erbil’e girme niyeti yok

Altınköprü’de ellerin tetikte olduğunu vurgulayan Salihi, Irak ordusunun “1991 yılı 688 sayılı karar sınırına dayanma hakkı olduğunu” savundu. Salihi, “Bu sınır neresi” sorusuna, “Erbil-Kerkük karayolu üzerinde bulunan Kuştepe’nin (Qushtapa) Kerkük istikametine doğru 5 km altı” yanıtını verdi. Salihi, “Irak Ordusu Erbil’e girecek mi” sorusunu da, “Irak Ordusu’nun Erbil içine girme niyeti yok. Ordunun yaptığı peşmergeyi Irak Anayasası’na aykırı olarak işgal ettiği bölgelerden çıkarmak” diye cevapladı.

Salihi, Haşdi Şabi varlığıyla ilgili “Kerkük içinde Irak Ordusu, Federal Polis ve terörle mücadele birimleri var. Haşdi Şabi’nin resmi dairelere girdiğine dair bir şey yok. İlk girişte belki tek tük bir şey olmuştur ama onlar da kaldırıldı. Biz Türkmenler olarak gururla hem kendi bayrağımızı, hem de Türk bayrağını dalgalandırdık” dedi.