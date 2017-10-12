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    Bağdat'a öncü ziyaret...

    Uğur ERGAN / ANKARA
    12.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Başabakan Binali Yıldırım’ın hafta sonunda Irak’a yapması planlanan ziyaret öncesi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın’ın Bağdat’a gittiği öğrenildi.

    Büyükelçi Yalçın bu önemli ziyaretinde Başbakan Yıldırım’ın kritik ziyareti için ön hazırlıklarda bulunacak.

    Yıldırım’ın, Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin daveti üzerine yapacağı ziyarette, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yaptığı bağımsızlık referandumu kararı sonrası yaşanan gelişmeler ve iki ülkenin ortak tutumunun daha da ileriye götürülmesi konuları masaya yatırılacak.

     

    Etiketler: Bağdat , ziyaret , Müsteşar
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