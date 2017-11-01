Bağdat kapısı

Mesud Barzani’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığını bugün devretmesinden önce dün Şırnak Silopi’deki Habur Sınır Kapısı ile karşısında bulunan ve peşmergenin kontrolünde olan İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 3 kilometre mesafede TIR parkının karşısındaki alanda 18 Eylül’de başlatılan tatbikata katılan Türk askerleriyle Irak Silahlı Kuvvetleri birlikleri, sabah saatlerinde 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’ndan zırhlı araçlarla çıktı. Askerler, siren sesleri eşliğinde üzerinde Türk bayrakları bulunan zırhlı araçlarla Habur Sınır Kapısı’ndan geçti.

TÜRK ASKERİ GÖTÜRDÜ

Ellerindeki Türk ve Irak bayraklarıyla araçlardan inen askerler, burada 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut ile Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Korgeneral Temel’le bir süre görüşen Ganimi yaptığı açıklamada, Türk askerine ve Türkiye devletine teşekkür etti.

Korgeneral İsmail Metin Temel - Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi

‘DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ’

“Türk askeri bize hiç sıkıntı yapmadı. Bilmem nasıl teşekkür ederim sizlere. Allah’ın izni ile beraber oldukça daha güçlü olacağız” diyen Ganimi, böyle bir muamele göreceklerini hiç düşünmediğini dile getirdi. Ganimi, “İleriki günlerde Türk askeri ve Irak askerleri daha güzel günler yaşayacağız. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere” diye konuştu.

‘KAN DÖKÜLMEDEN ALINMASI...’

Korgeneral Temel de Irak askerleri Türkiye’ye geldiğinde onlara, “Hoş geldiniz. Bizim kardeşimizsiniz” dediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu coğrafyada Türk, Arap, Acem, Kürt hepimiz kardeşiz. Bu coğrafyada inşallah barış ve huzur olur. Bunun da kan dökülmeden alınması çok mutluluk verdi bizlere.”

BİRKAÇ GÜN SÜRER

Bunun üzerine Ganimi, Müslüman olan kimsenin kanının dökülmesini istemeyeceklerini ifade etti. Daha sonra Korgeneral Temel ve Ganimi, Türk ve Irak askerleri ile toplu fotoğraf çektirdi. Görüşmenin ardından Temel ile Türk ve Irak askerleri zırhlı araçlarla 172’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’na döndü. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ve beraberindekiler ise İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçti. Kapının Bağdat yönetimine geçip geçmediği ise netleşmedi. Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) çevrelerinden gelen ‘İbrahim Halil Sınır Kapısı Bağdat yönetimine devredilmediği” iddialarına karşılık Türk yetkililer, “Bugün (dün) devir teslimle ilgili süreç başladı. Birkaç gün sürer. Merkezi yönetimin elemanları geldikten sonra işlem biter” bilgisini paylaştı.

BİLGİ NOTU

IRAK ile 370 kilometrelik kara sınırına sahip Türkiye’nin halihazırda Irak’a açılan iki sınır kapısı bulunuyor. Irak ile ticaretin ana damar hattını oluşturan Habur-İbrahim Halil sınır kapıları en önemli ve yoğunluğun en çok yaşandığı gümrük kapısı olarak biliniyor. Bir diğer sınır kapısı olan Hakkâri’nin Çukurca ilçesiyle Duhok’un Kani Masi kasabası arasındaki Üzümlü Sınır Kapısı ise hem güvenlik hem de zor coğrafi şartlar nedeniyle ticari geçişlerden çok insan geçişinde kullanılıyor.