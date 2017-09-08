‘Bağdat ile kalamayız’

Mülakatta, “İran, Türkiye ve hatta ABD gibi pek çok aktör sizinle Bağdat arasında arabuluculuk yapmayı önerdi ama Bağdat’ın iradesine rağmen bu referandumu gerçekleştiriyorsunuz” sorusuna Barzani, “Bağdat’la kötü bir tecrübemiz oldu, daha iyi olabilirdi, ama buna devam etmek hoş olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden bırakın iyi komşular olalım ve birbirimizi tamamlayalım. Tekrar ediyorum, pazarlığa geri dönüp Bağdat’la kalma dönemi bizim için geçti” yanıtını verdi.

‘KERKÜK İÇİN SAVAŞIRIZ’

IKBY’nin silahlı gücü Peşmerge’nin denetimindeki Kerkük’e yönelik bazı Iraklı Şii milis gruplarının tehditleriyle ilgili Barzani, “Herhangi bir grup, Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa her bir Kürdün bunun için savaşa hazır olduğunu bilsin” dedi. “Bazen Türkiye veya İran’ın, çekincelerine rağmen referandumu gerçekleştirmeniz durumunda sınırlarını kapatma ihtimali olduğunu duyuyoruz. Bundan endişelenmiyor musunuz” sorusuna IKBY lideri, “Son 25 yılda bölgede istikrara yardımcı olduğumuzu İran’a, Türkiye’ye ve diğer komşulara kanıtladık. Referandum hiçbir ülke için bir tehdit değildir. Eğer Kürdistan ülkesi kurulursa bu da güvenlik ve istikrara yardımcı olur. Sınırlarımızın kapanmasını ve komşularımızla ilişkilerimizin kötüleşmesini istemiyoruz” yanıtını verdi.

KOMŞULARDAKİ KÜRT NÜFUS

“Türkiye ve İran gibi komşularınızın büyük Kürt nüfusları var. Onların çoğu yeni kurulacak Kürdistan’a katılmak isteyebilir. Onlara mesajınız nedir” sorusuna Barzani şu yanıtı verdi: “Her bir parçanın kendi özellikleri vardır. Hepsinin kendi toprağı vardır. Bu yüzden kendi ülkelerinin hükümetleriyle barışçıl müzakereler sonucu bir anlaşmaya varmaları gerekir. Onların haklarını destekliyoruz ama sorunlarını merkezi hükümetleriyle çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Onların haklarını destekliyoruz. Ama sorunlarını kendi ülkelerinde çözmeliler. Eğer bize katılmak isteyebileceklerinden bahsediyorsanız onların Türkiye ve İran’da misafir olmadıklarını söylemem gerekir. Hepsinin kendi yerleri var ve sorunlarını orada çözmeliler. Onları taleplerinin peşine düşmeye ve haklarını barışçıl yollardan elde etmeye davet ediyoruz.”