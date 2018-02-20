Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı çifte soygun

    Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı çifte soygun

    DHA
    20.02.2018 - 06:38 | Son Güncelleme:

    Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya dükkanı ve cep telefonu bayiine giren hırsızlar çok sayıda elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı.


    Olay sabah saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bağdat Caddesi'nde bulunan beyaz eşya ve elektronik dükkanına gelen kişi yada kişiler önce dükkanın camını kırdılar. Ardından da içeri girerek maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları aldılar. Hemen ardından da cep telefonu mağazasına giren hırsızlar buradan da çok sayıda elektronik eşya alarak kayıplara karıştı.

    GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KABLOSUNU KESTİLER

    Beyaz eşya ve elektronik eşya dükkanın camını kırarak içeri giren hırsızların güvenlik alarmının çalmaması için güvenlik sisteminin kablosunu kestiği iddia edildi.

    50 METRE SONRA İKİNCİ SOYGUN

    Beyaz eşya ve elektronik mağazasını soyan kişi yada kişilerin 50 metre ileride bulunan cep telefonu bayiinin de camını kırarak içeri girdiği ileri sürüldü. Hırsızların buradan da çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi.

    POLİS HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Sabah saatlerinde meydana gelen Bağdat Caddesi'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaçan hırsız yada hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenecek.

    Etiketler: bağdat caddesi , hırsızlık , soygun , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri