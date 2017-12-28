BaÄŸdat Caddesi'nde gece yarÄ±sÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Olay gece saatlerinde BaÄŸdat Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re , kafeye gelen Ã¼Ã§ mÃ¼ÅŸteri henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kafe Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile Â tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgaya karÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ mÃ¼ÅŸteriden biri belindeki silaha Ã§Ä±kararak tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kafe Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ãœnal Ã‡avuÅŸ'a ateÅŸ etti.Â SaldÄ±rganlar olay yerinden kaÃ§arken, Ã‡avuÅŸ bacaÄŸÄ±na isabet eden mermilerle yaralandÄ±.

POLÄ°S 3 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N PEÅžÄ°NDE

Kafede yaÅŸanan kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸin ardÄ±ndan olay saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verildi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan kafe Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Ãœnal Ã‡avuÅŸ'u HaydarpaÅŸa Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Yaralanan kafe Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kafede inceleme yaparken, polis ekipleri kaÃ§an Ã¼Ã§ kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â