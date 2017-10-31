BAF Genel Merkezi Londra’da açıldı

BRİTANYA genelinde 18 Alevi kültür merkezini aynı çatı altında buluşturan ve Avrupa’daki Alevi kurumları arasında en geniş yerleşkeye sahip BAF Genel Merkezi’nin açılışına çok sayıda katılım oldu. Açılışa Almanya’dan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı Turgut Öker, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ikinci başkanı Mehmet Ali Çankaya, Britanya Parlamentosu Alevi sekretaryası başkanı ve Enfield milletvekili Joan Ryan, İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, Belediye Başkanı Christine Hamilton ve diğer ilçelerin belediye başkanları, Belediye Meclis üyeleri Bernie Lappage, Doğan Delman, Nesimi Erbil, Güney Doğan, Elif Erbil, Haydar Ulus, George Savva (MBE), Soughtgate Muhafazakar Parti Lideri Edward Smith, 27 yöresel dernek başkanları ve üyeleri beraberinde Britanya genelindeki 18 cemevinin başkanı ve üyeleri, Londra ve civarında yaşayan Aleviler ve dostları katıldı.





GELECEK KUŞAKLAR İÇİN

Açılış, Alevi dedesi Ali Dereli, Mehmet Yüksel ve Ayten Dereli Ana’nın Gülbankları ve çerağ uyarması ve semah ile başladı. Açılışta davetliler ve BAF başkanı İsrafil Erbil birer konuşma yaptılar. Erbil, “Bu mekan tüm Alevi canlarımızın ve dostlarımızın ortak mekanıdır. gelecek kuşaklarımızın sağlıklı bir gelecek inşa edebilecekleri ve bilim, sanat ve spor faaliyetleri gerçekleştirilebileceği mekandır” dedi.

ŞAHİTLİK ETTİLER

Turgut Öker de, “30 yıllık Avrupa’da Alevi toplumuna hizmet sürecimde yıllarca cemevlerinin açılışında kurdele kestim. Ama ilk kez 50 dönümlük alan üzerinde her tür faaliyetlerimizi hayata geçirebileceğimiz bu kazanımıza bugün şahitlik etmekten son derece mutluyum. Aleviler artık daha bilimsel ve programlı bir örgütlenme ile yol alıyorlar. Bu girişim bunun kanıtıdır. Britanya Alevileri ve Alevi dostları bu kurumu beraber kullanmalı ve gelecek nesiller buralarda yetişmelidir” diye konuştu.

Milletvekili Ryan ve diğer siyasetçiler ise BAF a yeni mekanında tüm desteklerini sunacaklarını söylediler.

Konuşmalar ardından açılış kurdelesi birlikte kesildi. Eylem İbişhükçü ile Ozan Kahraman’ın sunuculuğunu üstlendiği açılış etkinlikleri kapsamında Bergüzer Erdoğan, Erdoğan Bayır, Engin Sağlam, Kamil Karakuş, Mehmet Tek ve kızı Selin Tek, deyişler ve türküler seslendirdi. Katılımcılar arasında yer alan İngiliz konuklarda kulaklarına hoş gelen müzik eşliğinde zaman zaman halaya durdu.