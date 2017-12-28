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    BAE’den tepki çekecek açıklama

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 00:42 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Enver Gargaş, bazı bölge ülkelerinin nüfuzlarını Arap dünyasının zararına genişletmek istediğini ifade ederken, Türkiye ve İran’a eleştiri getirdi.

    Dışişlerinden sorumlu olan Gargaş, “Mezhepçi ve partizan bir bakış kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ya da Ankara tarafından değil, kendi başkentlerinden yönetilecektir” dedi.

    BAE Dışişleri Bakanı Abullah bin Zayed, Medine kahramanı Fahreddin Paşa’yi “hırsız” olarak nitelendirince iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed için “petrol şımarığı” ifadesini kullanmış ve “Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi” diye tepki göstermişti.

    Etiketler: Enver Gargaş , gazetehaberleri
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