BAE'den sert açıklama: "İran'a karşı boş durmayacağız"

Abu Dabi Stratejik Forumu’nun açılışında konuşan Karkaş, “İran’ın, mezhepsel gerginliği ve bir takım ülkelerde vekalet savaşını desteklemedeki rolü, daha da kötüye gidiyor” dedi.

Musul ve Rakka’da terör örgütü DEAŞ’ın Yemen’de ise terör örgütü El-Kaide’nin yenilgisinden sonra, İran’ın, Arap ülkelerine müdahalelerine karşı bir şey yapılması gerektiğine dair, uluslararası alanda bilincin arttığına dikkat çeken Karkaş, terörizmi destekleyen bu ülkeye desteğin azaltılmasının, Suriye, Libya ve Yemen’deki çatışmalara yönelik politik çözümleri iyileştirmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Al Awsat'ın haberine göre Karkaş, ılımlı Arap devletlerinin ortak bir gündemi benimsemesine olanak tanıyan 5 prensibi şöyle açıkladı, “Terörizm ve destekçileri için sıfır tolerans, Arap işlerine dış müdahale ile mücadele için ortak hareket, egemen Arap devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki uyuşmazlıklara siyasi çözümler getirilmesi, iyi yönetişim ve ekonomik kalkınma yoluyla ekonomik ve siyasi koşulların iyileştirilmesi.”