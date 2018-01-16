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    BAE: Katar iki uçağımızı engelledi

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn’e gitmekte olan iki yolcu uçağının Katar’a ait askeri jet tarafından uluslararası hukuka aykırı ve güvenliği tehdit edici bir şekilde engellendiğini öne sürdü.

    Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü ise ilk uçakla ilgili suçlamanın ardından iddiayı reddetti. Katar Dışişleri Sözcüsü Lulve el-Hatır, “Katar’a ait bir savaş uçağının BAE’ye ait bir sivil uçağa engelleme yaptığı iddiası tamamıyla yanlıştır” dedi. İkinci taciz iddiasının ardından ise bir açıklama gelmedi. Katar, Körfez’de Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn arasında yer alıyor. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, haziran ayında terörizme destek verdiği ve İran ile yakınlaştığı gerekçesiyle Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve abluka uygulamaya başlamıştı. Türkiye ise Katar’a destek vermişti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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