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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Bademli balık kızartması

31 Ekim 2013

Fileto haline getirilmiş yani temizlenip kılçıkları çıkarılmış mezgit balığı cep telefonu büyüklüğünde parçalara ayrılır.

İstenirse bu işlem balıkçıya da yaptırılabilir ya da beyaz etli dondurulmuş bir balık çeşidi de kullanılabilir. Ancak dondurulmuş balık kullanılacaksa, balığın buzunun çözülmesi için beklemek gerekir. Balık parçaları derin bir tabağa yan yana dizilir.
Diğer taraftan, marinat yani lezzetlendirme sosu için derin kabın içine süt ve hardalı koyup çatalla iyice çırpın. Sonra içine tuz, karabiberle kimyon da ilave edin. Sonra da bu sosu balıkların üzerine gezdirip karıştırın. Balıkları bu sosta en az 1 saat buzdolabına koyarak bekletip marine edin.
Diğer taraftan geniş tabağa unu ve çekilmiş bademleri koyup karıştırın. Balıkları iki seferde kızartacağımız için önce orta boy teflon tavaya sıvıyağın yarısını koyup orta ısılı ateşin üzerinde kızdırın. Marine edilmiş balıklar sosun içinden çıkarılıp unlu badem karışıma önlü arkalı iyice bulayın. Sonrada kızgın yağda önlü arkalı, üzerleri altın sarısı oluncaya kadar kızartılır. (Balıkların iki tarafı da en az 4 dakika kadar kızartılmalıdır.) Kızaran balıklar servis tabağına alınır. Yağın kalanı aynı tavaya aktarılıp iyice kızdırılır. Kalan balıklar da arkalı önlü dörder dakika kızartılır ve sıcak sıcak servise sunulur.

Malzeme listesi

- 400-450 gr fileto edilmiş mezgit veya dil balığı
(beyaz etli herhangi bir balık da kullanılabilir)

Marinat sosu için
- 1 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı
tatlı hardal
- 1 çay kaşığı
tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon, karabiber

Kızartmak için
- Yarım su bardağı un
- 100 gr çekilmiş badem içi
- (yaprak badem ya da toz badem de kullanılabilir)
- 1 Türk kahve fincanı sıvıyağ

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