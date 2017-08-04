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    Badem kurusu renk nedir, hangi tonları barındırır?

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 12:48Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 13:02

    FETÖ terör örgütü sanıklarının yargılanma sürecinde mahkemeye getirilirken farklı kıyafet tercihleri tepkilere yol açmış özellikle bir sanığın giydiği 'hero' tişörtü sinirlerin gerilmesine neden olmuştu. Bunun üzerine verilen karar doğrultusunda FETÖ sanıklarının 'badem kurusu' rengi kıyafet giydirilmesine karar verildi. Peki badem kurusu rengi nedir?

    BADEM KURUSU RENGİ NEDİR?

    Alt tonlarında sarı olan, boyanın işleniş biçimi ile kahverengi ile daha çok özdeşleşmiş bir renktir. Ana renkler kategorisinde bulunmaz. Bir kaç farklı rengin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Ton aralığına bakıldığında en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almıştır. Badem kurusu rengi genellikle tuvalet-banyo ve bahçe dekorasyonlarında tercih edilir.

    Badem kurusu renk nedir, hangi tonları barındırır

    DENEME DİKİMİ BAŞLADI
    Bandırma ve Bursa Açık Cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

    BADEM KURUSU OLACAK

    Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

    GUANTANAMO ÖRNEĞİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise giymelerini gündeme getirmişti.

    O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor" demişti.

    Etiketler: badem kurusu , renk , FETÖ
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