Yahu öyle bir memleket ki...

İnsanını tepeye çıkardığın an düşüyor.

Dünya üçüncüsü olduk, Avrupa’ya kalamadık.

Avrupa üçüncüsü olduk, Dünya’ya kalamadık.

Fenerbahçe çeyrek final oynadı, Şampiyonlar Ligine kalamadı.

Bu sene Galatasaray 103 golü kırar dediler, millet kafasını kırdı.

Uğur Boral çok formda dediler, ayağı kırıldı.

Aykut birinci kalecimiz dediler, ondan sonraki her hafta hatalı gol yedi.

Bursa’ya da ligin en iyisi dediler, şimdi gönüllerin şampiyonu oldu.

Arda, reklamlara çıktı, hayatı kaydı.

Yahu Barcelona THY ile anlaştı, reklam TV’de çıktığı akşam İnter’den 3 yedi.

Bir memleket düşünün, “bad”dua etmesine bile gerek yok.

Sadece iyi düşünmesi yeterli.

Kupada Beşiktaş ve Galatasaray yok, Fenerbahçe bu sene artık kupayı alır dediler, Fenerbahçe 28’den gün aldı.

Korkuyorum, çünkü Fenerbahçe kesin şampiyon diyorlar.

Korkuyorum bu memleketten...

Her hafta Fenerbahçe’nin rakip kalecisi CSI Miami gibi incelenecek diye...

Her hafta bir yönetici çıkıp kaynım şike yaptı diyecek diye..

Her hafta Volkan gol yiyecek diye...

Korkuyorum...

Son hafta Alex’in bir yerden kasedi çıkacak diye.