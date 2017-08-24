Hakan Erdoğan Prodüksiyon’ün bu yıl ilk kez düzenleyeceği ‘Bach Bodrum’da’nın açılışı 29 Ağustos’ta Türkiye’deki yegâne barok müzik topluluğu İzmir Barok’un, Flamm’ın bahçesinde vereceği günbatımı konseriyle yapılacak. 6 Eylül’de barok kemancı François Fernandez’in meşhur J.S. Bach sonat ve partitalarını seslendireceği Flamm’daki solo konseriyle devam edecek etkinlik, 7 Eylül’de ise François Fernandez ile usta kemancı Yun Kyung’ı Bodrum Kalesi’nde buluşturacak. 12 Eylül’de Jiri Barta, 13 Eylül’de Prezioso String Quartet’i Flamm’da ağırlayacak ‘Bach Bodrum’da’, 14 Eylül akşamı Bodrum Kalesi’nde viyolacı Nazlı Erdoğan, Jiri Barta ve Prezioso String Quartet’in bir araya geleceği kapanış konseriyle son bulacak.