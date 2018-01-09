Bacaklarından alınan deriyle vajina yapıldı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıktan sonra Konya’ya gelen A.E.M., 2 yıl önce M.E.M. ile evlendi. Yıllardan bu yana sağlıksız olarak idrarını yapan A.E.M., evlendikten sonra çocuk sahibi olamayacağı için ruh sağlığı olumsuz etkilendi. Bunun üzerine eşiyle birlikte Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu A.E.M., yapay bir vajina yapılabileceğine karar verildi. A.E.M.’ye bacağından alınan deriyle vajina yapıldı. Embriyosu da donduruldu. Genç kadın rahim nakli de gerçekleştirildiğinde dondurulan embriyosu sayesinde hamile kalıp, çocuk sahibi olabilecek.

'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM'

Ameliyattan sonra mutlu olduğunu ifade eden A.E.M., "Bu rahatsızlık nedeniyle çok sıkıntılar çektim. Şimdi, gayet memnunum. İnşallah durumum daha iyiye gider. İleri de bir çocuk sahibi olmak istiyorum” dedi.

Ameliyatı yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, vajina ve rahmi olmayan hastaların adet olamamaları durumunda teşhisin konabileceğini hatırlattı. A.E.M.’nin durumunun ihmal edildiğini ifade eden Dr. Ünsal, şunları söyledi:

"’Evlenince eşiyle ilişkiye girememiş. Bu hastamızda hiçbir genital organ yoktu. Sadece 1 yumurtalığı vardı. Hastaya normal evlilik hayatını sürdürmesi için, vajina yapmak gerekiyordu. Bacağından deri alınarak vajina yaptık. Ameliyat gayet başarılı oldu. Ayrıca bu hasta ve buna benzer hastalar için çok önemli bir şey yaptık. Bu hastanın embriyosunu dondurduk ve sakladık. İleride çocuk sahibi olabilme şansını sağlamak açısından bu çok önemliydi. Hastanenin buna imkanlarının olması da çok önemli. Ülkemiz organ transplantasyonunda çok iyi işler yaptığı için rahim nakli ile bu hastamızın çocuk sahibi olabilme şansını sonuna kadar zorlayacağız."

’DÜNYADA SADECE 1 ÖRNEĞİ VAR’

Rahim nakli ile çocuk sahibi olan sadece 1 kişinin olduğunu belirten Dr. Ünsal, ”Bu rahim nakliyle dünyada çocuk sahibi olan bir tek aile var o da İsveç'te. Türkiye'de rahim nakli oldu, gebeliği sağlandı ama canlı çocuk doğmadı. Organ nakli ve ülkemizdeki tıbbi gelişmeler şunu gösteriyor ki çok hızlı aşama kaydediliyor” dedi.

A.E.M.,nin her iki bacağından alınan derilerle vajina oluşturduklarını belirten Genel Cerrahi Uzman Op.Dr. Ersin Turan ise şöyle devam etti:

"Bu, aile bütünlüğünü koruyacak son derece önemli bir ameliyat. Biz hastamızın vajinası olmadığı için bacak derisinden, bacaklarını ön yüzünden uygun kalınlıkta deri alarak bir vajina oluşturduk. Hastamızın idrar çıkış problemi de bu ameliyatla ortadan kalkmış oldu. Rahim nakliyle de bu dondurulmuş olan embriyosundan çocuk sahibi olabilir. 2 saat süren bir ameliyattı. Oldukça başarılı sonuçlandı. Hastamız da gayet sağlıklı durumda."