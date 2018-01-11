Bacaklardaki Kaşıntıyı Dikkate Alın

Bacak kaşıntıları çok şiddetli olup uykusuz gecelere ve sinir bozucu durumlara yol açabilir. Bacakta meydana gelen kaşıntıların en sık nedeni cilt kuruluğu olsa da birçok hastalığın da belirtisi sayılabilir.

GÜNLÜK BAKIM KREMLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Bacaklar vücudun kuruluğa en çok maruz kalan bölgesidir. Sentetik naylon kıyafetlerin, çorapların giyilmesi, giyilen çorapların lastikleri kaşıntıya neden olabilir. Vücudun çok sık ve kurutucu sabunlarla yıkanması, uzun süre oturur halde durmak, klimaya çok fazla maruz kalmak da ciltte kuruluğa bağlı kaşıntıya sebep olur. Haftalık ve günlük bakımlar uygulayarak bacaklardaki pullanma ve kurumayı düzeltebiliriz. Menopoz ve ileri yaşta kuruma daha şiddetli olacağından günlük bakım kremlerini sabah ve akşam tekrarlamak gerekir. Geçmeyen kuru kaşıntılarda dermatoloji uzmanı tarafından alerji testleri ve cilt testleri ile inceleme yapılır.

KAŞINTI NELERİN HABERCİSİ?

* Bacak bölgesinde sık görülen egzama, sedef, liken, ürtiker, kıl dönmesi, mantar enfeksiyonu, kılcal damar artışı gibi bilinen birçok deri hastalığının ilk belirtisi kaşıntıdır. Kaşımak bu hastalıkların alevlenmesine, hastalığın genişlemesine neden olur. Vakit kaybetmeden dermatoloji doktoruna gidilerek bilinçli bir tanı ve tedavi programı uygulanmalıdır.

* Kızarıklık ve kabarıklıkla birlikte seyredebilen bacak arası bölgesindeki kaşıntıların genel sebebi mantar enfeksiyonudur. Bununla birlikte mantar, birçok deri hastalığı ile karışabilir. Geçmeyen tedaviye dirençli bacak arası kaşıntılarında cilt uzmanına gidilmesi, teşhis için gerekli tetkiklerin yapılması önerilir.

* Oturarak çalışanlarda ya da sürekli ayakta hareketsiz duranlarda bacaklarda şişme, kılcal damar artışına bağlı olarak istemsiz kaşıntılar olur. Gün içinde verilen kısa molalarda yürüyüş yapılması ile kaşıntının önüne geçilebilir.

* Şeker, karaciğer, böbrek hastalıkları veya kan hastalıkları kaşıntının daha az sıklıkla görüldüğü önemli hastalıklardır. Ayırt etmek açısından cilt doktoru tarafından gerekli tetkikler istenerek teşhis konulur.

* Geçmeyen kaşıntılarda kasık biti, uyuz mutlaka ayırıcı tanı açısından düşünülmelidir. Tedavi erken konulursa basit bir şekilde hızla geriler.

KAŞINTIYA KARŞI BİTKİSEL BİR FORMÜL

Hindistan cevizi yağı, buğday nişastası ve nane yağından eşit oranda hazırlanan kremi birkaç kez sürerek kaşınan bölgenin rahatlanması sağlanabilir.





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