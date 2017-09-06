Bacak boyunuzu daha uzun gösteren kıyafetler

“Bacaklarım neden uzun değil?” diye dert etmenize gerek yok. Bazı stil tüyoları ile bacaklarınızı daha uzun göstererek dengeli bir proporsiyona sahip olabilirsiniz.
Boyuna çizgili pantolonlar
Boyuna çizgiler giyeni her zaman daha uzun gösteren bir etkiye sahip. Boyuna çizgilere sahip olan pantolonlarla bacak boyunuzu olduğundan daha uzun ve ince gösterebilirsiniz. Göz yanılsaması ile bu tür modeller size istediğiniz görünümü verir.
Siyah etek ve pantolonlar
Siyah uzun etek ve pantolonlar sizi her zaman daha uzun gösterir. Siyahın inceltici ve uzatıcı etkisinden yararlanarak daha ideal bir proporsiyon yakalayabilirsiniz. Siyah diz altı etekler ve boru paça pantolonlar bacak boyunuzu uzatır.
İspanyol paça pantolonlar
En sevilen giyim parçalarından olan İspanyol paça pantolonlar bacaklarınızın uzunluğunu gözle görülür şekilde artırır. Yere kadar uzanan paçalarıyla bu pantolonları dolgu topuklu ayakkabılarla birlikte giyebilir ve bacaklarınızı upuzun gösterebilirsiniz.
Yüksek bel pantolonlar
Yüksek belli pantolonlar bacaklarınızı çok daha uzun, belinizi ise ince gösterme konusunda birebir. Yüksek belli pantolonları özellikle koyu renklerde tercih ederek daha uzun bir bacak görünümü yaratabilirsiniz.
Kalem etekler
Kalem etekler bacak boyunu uzun ve ince gösterir. Kalem etekleri aynı renkte çoraplar ve ayakkabılarla tamamlayarak etkiyi daha da artırabilirsiniz.
Uzun ve kısa birlikteliği
Uzun parçalarla kısa parçaları birleştirmek bacaklarınızı daha uzun göstermesi açısından önemli bir stil tüyosu. Kısa eteklerle uzun hırkaları, trençkot veya kabanları birlikte giymeyi deneyin!
Tek parça elbiseler
Tek renk elbiseler vücut görünümünde bütünlük yaratarak bacaklarınızı olduğundan daha uzun ve ince gösteriyor. Tek parça elbiseleri sade bir şekilde giymeli, uzun veya diz altı modelleri seçmelisiniz.
Dar jean’ler
Ayak bileklerine kadar uzanan dar jean’ler giyerek bacak boyunuzu uzatmanız mümkün. Bacaklarınızı hem estetik hem de uzun gösteren dar jean’lerin vücudunuza tam oturması ve koyu tonlarda olması şart.
Kısa tişörtler
Kısa tişörtler ve yüksek bel etekler alt ve üst vücut ölçülerini dengeleyerek bacak boyunuzu çok daha uzun göstermede etkili. Tişörtünüzü eteğinizin içine sokarak hem belinizi ince gösterebilirsiniz hem de bacaklarınızın daha uzun gözükmesini sağlayabilirsiniz.
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