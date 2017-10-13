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    Babylon’da bir efsane: Marc Ribot

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 11:43 | Son Güncelleme:

    Kült müzisyen ve gitarist Marc Ribot, 2007’de sahne aldığı Babylon’a 10 yıl sonra Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında The Young Philadelphians ile konuk oluyor.

    Elvis Costello, Martin and Wood gibi pek çok ünlü müzisyenle çalışan kült müzisyen ve gitarist Marc Ribot, 2007’de sahne aldığı Babylon’a 10 yıl sonra Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında The Young Philadelphians ile konuk oluyor. Philly soul ve hard groove’a gönül veren Jamaaladeen Tacuma, G. Calvin Weston ve Mary Halvorson’dan oluşan The Young Philadelphians, Time Out New York’un kaçırılmaması gereken 10 performans listesinde yer aldı. Marc Ribot’nun öncülüğünde groove’dan vazgeçmeden punk, funk ve 1970’lerin soul elementlerine deneysel ve doğaçlama yorumlar getiren grup, 19 Ekim Perşembe saat 21.30’da sahnede.

    Etiketler: Kitapsanat
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