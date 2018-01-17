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    Babiş, meclisten güvenoyu alamadı

    AA
    17.01.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    Çekya’da Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş’in kurduğu azınlık hükümeti ulusal parlamentodan güvenoyu alamadı.

    ÇEKYA Devlet Radyosu’nda yer alan bir habere göre, ANO partisinin oluşturduğu azınlık hükümeti, 78 evet oyuna karşı 117 hayır oyuyla ulusal meclisten güvenoyu almadı. Buna göre ANO Genel Başkanı Babiş’in oluşturduğu azınlık hükümeti, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman yeni bir ismi hükümet kurmakla yetkilendirene kadar görevini sürdürecek. 

    Cumhurbaşkanı Zeman’ın, Babiş’e hükümet kurması için ikinci bir şans vereceği ancak meclis çoğunluğunun desteğini alacak bir formül bulmasını şartı koştuğu öğrenildi.
    Geçen yılın ekim ayında yapılan genel seçimlerde yüzde 29 oy oranıyla birinci çıkan ANO Partisi Lideri Babiş, mecliste temsil edilen 8 partinin lideriyle yaptığı görüşmeler sonucunda koalisyon ortağı bulamamış ve azınlık hükümeti kurma kararı almıştı.

    Etiketler: Andrej Babiş , güvenoyu alamadı
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