Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Babaya 'analık hakkı' geliyor

    Babaya 'analık hakkı' geliyor

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 11:01 | Son Güncelleme:

    Çocuğu olmasa da evlat edinen ebeveynlerde babaya annelere tanınan haklar veriliyor. Daha önce dikkate alınmayan evlat edinme 6663 sayılı yasayla geçerli hale geldi

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu aile ve evlat edinme ile ilgili çalışmaları meyvelerini verirken ebeveynlere de önemli haklar getirildi. Daha önce evlat edinmenin yer almadığı mevzuatta 6663 sayılı yasa ile artık babalara da analık hakları tanınmış oldu. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine sekiz haftalık analık izni kullandırılıyor. Bu haktan anneler gibi babalar da yararlanıyor. Babalar ayrıca analık izninin bitiminden sonra yarım çalışma, ücretsiz izin ve çocuk ilköğretim çağına gelene kadar istedikleri bir dönemde yarım çalışma gibi hakları da kullanıyor. Analık izninden sonraki yarım çalışma döneminde ayrıca İŞKUR'dan ödenek de alınabiliyor.

    ENGELLİ ÇOCUĞA 12 AY İZİN

    Bu haktan kısa süre sonra çıkacak yönetmelikle işçiler gibi memur babalar da yararlanabilecek. Evlat edinen babalar ayrıca 6 ay kadar ücretsiz izin de kullanabiliyor. Memurlarla ilgili yapılan değişiklikte tanınan hak şu şekilde tanımlanıyor: "Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır." Öte yandan engelli evlat edinen anne veya babadan birisi yarım çalışma süresini 12 aya kadar kullanabiliyor. Sabah

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: BABA
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri