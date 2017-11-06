Babasının yaptığı AKM'yi o yeniden ayağa kaldıracak

Baba Hayati Tabanlıoğlu’nun kurduğu şirketin geçmiş yıllarda imza attığı projeler arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Çankaya Camii gibi projeler bulunuyor.
İstanbul Modern, Selçuklu Kongre Merkezi, Dakar Kongre Merkezi gibi bir dizi büyük proje Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor.
İstanbul ofisinin yanı sıra yurtdışında da 4 ayrı yerde ofisi bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın başında Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu ile Cemal Gürsel’in torunu torunu Melkan Gürsel Tabanlıoğlu bulunuyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR