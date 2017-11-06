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Babasının yaptığı AKM'yi o yeniden ayağa kaldıracak

Hurriyet.com.tr
06.11.2017 - 14:21 | Son Güncelleme:

Atatürk Kültür Merkezi’nin yerine yapılacak yeni opera binasına ilişkin projenin mimarı Tabanlıoğlu Mimarlık olarak açıklandı. 1950’li yıllarda temeli baba Hayati Tabanlıoğlu atılan şirket, bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen bir dizi büyük projesine imza attı. Ailenin ikinci kuşak isimlerinden Murat Tabanlıoğlu’nun başında bulunduğu şirketin bir diğer yöneticisi ise Cemal Gürsel’in torunu Melkan Gürsel Tabanlıoğlu.

Baba Hayati Tabanlıoğlu’nun kurduğu şirketin geçmiş yıllarda imza attığı projeler arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı, Çankaya Camii gibi projeler bulunuyor.

İstanbul Modern, Selçuklu Kongre Merkezi, Dakar Kongre Merkezi gibi bir dizi büyük proje Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyor.

İstanbul ofisinin yanı sıra yurtdışında da 4 ayrı yerde ofisi bulunan Tabanlıoğlu Mimarlık’ın başında Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu ile Cemal Gürsel’in torunu torunu Melkan Gürsel Tabanlıoğlu bulunuyor.

Yeni AKM projesi tanıtıldı...Yeni AKM projesi tanıtıldı...

 
 

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Etiketler: AKM , Mimar
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