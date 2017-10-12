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    Babasının hazırladığı kahvaltı sonrası hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 18:30 | Son Güncelleme:

    İngiltere'de 9 yaşındaki Nainika Tikoo, babasının kendisine hazırladığı kahvaltıdan sonra fenalaştı ve hayatını kaybetti.

    Olay Kuzey Londra’nın bir ilçesi Harrow’da gerçekleşti. 9 yaşındaki Nainika Tikoo, babasının kendisine hazırladığı pancake’den bir ısırık aldıktan sonra, yoğun bakıma kaldırıldı ve 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Doktorlar; Paddington’daki St Mary’s Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesine kaldırılan kızın, yumurta ve soyaya alerjisinin olduğu bu nedenle de pancake’i yedikten sonra fenalaştığını söyledi.

    Babasının hazırladığı kahvaltı sonrası hayatını kaybetti

    Hastaneye kaldırıldığı 2. gün beyin ölümü gerçekleşen küçük kızın babası Vinod, kızlarının bebekliğinden beri bazı gıdalara alerjisi olduğunu bildiklerini fakat bu denli olabileceğini asla tahmin etmediklerini söyledi.

    Etiketler: ingiltere , alerjiden öldü , alerji reaksiyon , yumurta alerjisi
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