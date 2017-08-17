Babasını solladı

MEHMET Dinçerler Türkiye’nin önde gelen baklava zincirlerinden Hacı Sayid’in ikinci kuşak temsilcisi. Üniversite eğitiminden sonra aile şirketine giren Dinçerler, “Baklavacılık dışında ne yapabilirim?” arayışındayken gittiği Amerika’dan kahve zinciri kurma hayaliyle dönmüş. 5 yıl önce tek bir mağazası kalmayan Gloria Jean’s kahve zincirinin haklarını alan Dinçerler, son dönemde yarattığı başarı öyküsüyle Gloria Jean’s’in farklı ülkelerdeki operasyonlarında örnek gösteriliyor. Avustralya’dan doğan Gloria Jean’s kahve zinciri İngiltere, Bulgaristan ve Almanya operasyonları Türkiye’ye eğitim için personel gönderiyor.



GÜÇ KAYBETMİŞTİ

Dinçerler, “Kahve zincirini almak için görüşmelere başladığımızda marka iyi durumda değildi. Çok güç kaybetmişti. Türkiye’ye gelen ilk global kahve zinciri olmasına rağmen içinde bulunduğu grup diğer işlerinde kahve zincirini teminat gösterince hızla çöküşe geçmişti. 19 yıldır Türkiye’de olan marka, ilk 10 yıldan sonra güç kaybetmişti. Görüşmelerimiz 9 ay sürdü. Görüşmeye başladığımızda 36 mağazası vardı, biz aldığımızda tüm bu mağazalar kapanmıştı. Aslında biz hiç mağazası olmayan, yalnızca adı olan bir markanın Türkiye haklarını aldık” diyor.



Babası Burhan Dinçerler’in baklavacılıktaki deneyimlerinin kendisine yol gösterdiğini ancak başlarda babasını da kahve zincirine ikna etmekte zorlandığını da söyleyen Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Baklavaları’nın 43 mağazasının Avrupa Yakası’nda olduğunu, babasının Anadolu Yakası’nda bile mağazalaşmaya gitmeden büyüdüğünü de söylerken, “Biz kahve zincirini alır almaz yalnızca İstanbul’da ve AVM’lerde değil, Anadolu’da ve cadde mağazalarında da büyüme stratejisi izledik. Bu da çok başarılı oldu” diyor.



100 MAĞAZA HEDEFİ

Gloria Jean’s Türkiye’de 63 mağaza sayısına ulaştı. 23 ilde mağazası olan Gloria Jean’s 2017 sonuna kadar Anadolu’da 25 mağaza açmayı hedefliyor. Dinçerler, 2016’da yaşanan terör olayları ve darbe kalkışması olmasa 2018 yılında 100 mağaza hedefine ulaşmayı planladıklarını ancak yaşanan olumsuz olaylar nedeniyle hedeflerini 2019’a çektiklerini söylüyor. 5 yıl içinde babası Burhan Dinçerler’in 43 mağazalık baklava zincirinden daha fazla kahve mağazası açan Mehmet Dinçerler, “Anadolu’da da büyüme stratejimize devam edeceğiz. Kahve tüketimi artıyor. Özellikle de üniversite olan illerimizde talep var” diyor.



TAKSİM'E DE GERİ DÖNÜYOR

GLORIA Jean’s de Beyoğlu’ndaki mağazasını kapatmıştı. Son dönemde İstiklal Caddesi’nden çok sayıda mağaza çekilirken Gloria Jean’s İstiklal Caddesi’be dönme kararı aldı. Yakında markanın mağazası Demirören AVM içinde açılacak.