Babasını öldürten kadına 17.5 yıl

Daha sonra Sönmez, Mahey Öztürk adlı şahsın aracına binerek hastaneden ayrıldı. O günden sonra Sönmez’den bir daha haber alamayan yakınları bir televizyon programına çıkarak Sönmez’i aramaya başladı.Programa bağlanan Sönmez’in kızı Fatma Tiryaki (41) sevgilisi Mahey Öztürk’ten babasını hırpalayıp bir tarafa atmasını istediğini itiraf etti. Bunun üzerine Tiryaki ve Öztürk gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Sönmez’in cesedini Oğuzeli ilçesinde bir foseptikte buldu.

ÖLDÜRENLERE DE MÜEBBET

Sönmez’in ölümüyle ilgili, torunu Ali Sönmez, Mahey Öztürk ve Fatma Tiryaki hakkında Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Fatma Tiryaki boşanıp babasının yanına yerleştiğini, zaman zaman babasının kendisini tehdit ettiğini ve cinsel tacizine maruz kaldığını söyledi. Olaydan bir gün önce yine babasıyla tartıştığı için sevgilisinden böyle bir şey istediğini söyledi. Öztürk ise Sönmez’in ölümüyle ilgisinin olmadığını savundu. Son duruşması 21 Aralık’ta görülen davada savcılık mütalaasında Tiryaki’nin olayın azmettiricisi olduğu, ancak Tiryaki’nin babasının cinsel tacizine maruz kalmasından dolayı haksız tahrik altında kalarak suçu işlediği belirtildi. Mahkeme, Tiryaki’ye indirim uygulayarak 17 yıl 6 ay hapis cezası verirken Sönmez ile Öztürk ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.