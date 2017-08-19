Babasını buldu ama soyadını alamıyor

TARKAN Beazit 17 Ekim 1982’de Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğmuş. Annesi Naide Beazit, Batı Trakya Türklerinden ve Yunanistan vatandaşı. Almanya’ya işçi olarak gelen baba Necati Boztepe, annesiyle Düsseldorf’ta tanışmış ve Türkiye’de evli olduğu için Naide Beazit’le evlenmeden uzun süre birlikte yaşamış. Bu beraberlikten Tarkan dünyaya gelmiş. Ancak Necati Boztepe, Tarkan iki yaşındayken Almanya’dan ayrılıp Türkiye’ye dönmüş. Bir daha da Almanya’ya geri dönmemiş ve oğlunu aramamış. Tarkan’ı Almanya’da annesi büyütmüş.





YÜZLEŞMEK İÇİN DENİZLİ’YE GİTTİ

Tarkan Beazit, babasının kim olduğu, neden bir gün olsun kendini aramadığı sorusuyla büyüyor. Bu soru kafasını hep meşgul eden Beazit, babasını bulup, bu soruları sormaya karar vermiş. Babasını kendilerini terk ettikten 32 yıl sonra bulan Beazit, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

“Denizli Babadağ’da yaşayan babamı ilk kez geçen yıl ziyaret ettim. Ziyaretin asıl sebebi babamla yüzleşmekti. Ama babamı hasta görünce, insan başlangıçta düşündüğü gibi davranamıyor. Sonuçta ne de olsa babam. O da bana ‘Olan oldu, zaman geri çevrilemiyor’ dedi. Babamla barıştım. Oradaki kardeşlerimi tanıdım. Bu yıl çocuklarım ve eşimle birlikte tekrar babamı ziyaret ettim.”





NÜFUS İDARESİ MEMURLARI İSTEKSİZ

“Babamın soyadını taşımaya karar verdim. Almanya’daki doğum belgemde babamın adı yazıyor. Annemle babam evli olmadığı için ben annemin üzerine kayıtlıyım. O nedenle annemin soyadını taşıyorum. Annem üzerinden Yunanistan vatandaşıyım. Babadağ Nüfus İdaresi’ne gittik. Bizi Denizli’ye gönderdiler. Orada da ilgilenen olmadı. Memurlar isteksiz davrandı. Ben de avukata gittim. Avukat, ‘Babanın soyadını almak için tek yol DNA testi’ dedi. Almanya’daki doğum belgemde babamın adı Necati Boztepe olarak yazıyor. Ama Denizli Nüfus İdaresi, doğum belgesindeki Necati Boztepe, bu Necati Boztepe mi diye, benden ve babamdan DNA testi istiyor. Bu işlem yaklaşık 8 bin lira tutuyor. Ben yalnız çalışıyorum. Evliyim ve iki çocuğum var. Kira, çocukların okul masrafları... Bir aile geçindirmek zorundayım. 8 bin lirayı ödeyecek durumda değilim. Babam da hasta. DNA testini bir an önce yaptırmam lazım. Para yüzünden ben babamın soyadını alamıyorum. Bu nedenle Türk vatandaşı da olamıyorum. Biz Türküz ama Türk vatandaşı olamıyoruz.”