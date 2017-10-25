BabasÄ± Ã¶ldÃ¼ren sanÄ±kla hakim arasÄ±nda ilginÃ§ diyalog: Ã–lmÃ¼ÅŸse Ã¶lmÃ¼ÅŸ ne yapalÄ±m

BakÄ±rkÃ¶y Adalet SarayÄ±â€™nda bulunan 10. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya "Ãœst soydan akrabayÄ± kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi istenen tutuklu sanÄ±k Ayfer Altun hazÄ±r bulundu. Ayfer Altun, duruÅŸmaya gelen evraklarÄ±n okunduÄŸu sÄ±rada oturduÄŸu yerden KonuÅŸmak istiyorum" demesi Ã¼zerine mahkeme baÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±.

"BABAMI Ã‡OK Ã–ZLÃœYORUM, PÄ°ÅžMANIM"

Kimlik tespitinde tutuklanmadan Ã¶nce bulaÅŸÄ±kÃ§Ä± olduÄŸunu sÃ¶yleyen sanÄ±k Ayfer Altun, olay gÃ¼nÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"Benim imam nikahlÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m Tolgaâ€™dan Ã§ocuÄŸum olacaktÄ±. 1,5 aylÄ±k hamileydim. Ailem baskÄ± yapÄ±nca Ã§ocuÄŸumu aldÄ±rdÄ±m. Bu sebeple artÄ±k Ã§ocuÄŸum olmuyor benim. Ailem evden Ã§Ä±kmama da izin vermiyordu. Ben bronÅŸit hastasÄ±yÄ±m. Babamla tartÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n nedeni sadece beni hastaneye gÃ¶tÃ¼rmek istemesi deÄŸildi. EÅŸime dÃ¶nerim korkusuyla beni evden Ã§Ä±karmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tartÄ±ÅŸtÄ±k Ã¶nce. TartÄ±ÅŸma esnasÄ±nda bana saldÄ±rÄ±p tokat attÄ±. Ben de mutfaÄŸa gittim. Babam da peÅŸimden geldi. Terlikle beni dÃ¶veceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Ben de bu nedenle bÄ±Ã§akla ona 2 kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. BabamÄ± Ã§ok Ã¶zlÃ¼yorum. Olaydan dolayÄ± Ã§ok piÅŸmanÄ±m."

"Ä°LAÃ‡ ALARAK Ä°NTÄ°HARA KALKIÅžTIM"

SavcÄ±lÄ±k ifadesinin okunmasÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z verilen sanÄ±k Altun, babasÄ±nÄ±n kendisini hastaneye yatÄ±rmak istemesi Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "5 ay kadar Ã¶nce imam nikahlÄ± eÅŸimden ayrÄ±lÄ±nca ilaÃ§ alarak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±m. BakÄ±rkÃ¶y Hastanesi acil bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bana mÃ¼dahale yapÄ±ldÄ±. Herhangi bir nedenle BakÄ±rkÃ¶y Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Sinir HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde tedavi gÃ¶rmedim" dedi.

SanÄ±k avukatÄ±, mÃ¼vekkilinin savcÄ±lÄ±k ifadesinde akÄ±l hastanesinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin beyanlarÄ± olduÄŸunu, bu nedenle mÃ¼vekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

AKIL HASTALIÄžININ BULUNUP BULUNMADIÄžI ARAÅžTIRILACAK

SanÄ±ÄŸÄ±n akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in BakÄ±rkÃ¶y Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Sinir HastalÄ±klarÄ± EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrÄ±ca aynÄ± hastanede sanÄ±k Altunâ€™un tedavi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti. MÃ¼ÅŸteki ve tanÄ±klarÄ±n da gelecek duruÅŸmada dinlenmesini kararlaÅŸtÄ±ran mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± erteledi.

"BABAM Ã–LMEDÄ°"

DuruÅŸma bittikten sonra sanÄ±k Ayfer Altun ile mahkeme baÅŸkanÄ± arasÄ±nda ÅŸu diyalog yaÅŸandÄ±:

SanÄ±k: Madem ben deliydim beni niye Ã¼Ã§ kez evlendirdiler? 4 aydÄ±r iÃ§erdeyim. Neden?"

Hakim: BabanÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼n iddiasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yorsun.

SanÄ±k: Babam Ã¶lmedi, nasÄ±l Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z, size yalan sÃ¶ylemiÅŸler. Sadece yaralandÄ±. Psikolojimi bozdular. Ä°laÃ§ kullan kullan nereye kadar.

Hakim: Baban Ã¶ldÃ¼.

SanÄ±k: O zaman ispatlayÄ±n.GÃ¶stersinler

Hakim: Cesedini mi getirelim?

SanÄ±k: Ã–lmÃ¼ÅŸse Ã¶lmÃ¼ÅŸ ne yapalÄ±m, yapacak bir ÅŸey yok.

Hakim: (jandarmaya) SanÄ±ÄŸÄ± gÃ¶tÃ¼rebilirsiniz.Â

Ä°DDÄ°ANAME

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca hazÄ±rlanan iddianamede olay ÅŸÃ¶yle anlatÄ±lÄ±yor: ÅžÃ¼pheli Ayfer Altun, BaÄŸcÄ±larâ€™da 13 Haziranâ€™da tedavi olmasÄ± iÃ§in kendisini hastaneye yatÄ±rmak isteyen babasÄ± Åžeyhmus Altun ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Ayfer Altun, babasÄ±na tokat vurdu, babasÄ± Åžeyhmuz da kÄ±zÄ± Ayferâ€™e tokat attÄ±. Bunun Ã¼zerine Ayfer Altun mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§aÄŸÄ± babasÄ±nÄ±n gÃ¶ÄŸsÃ¼ne ve kalbine sapladÄ±. Åžeyhmuz Altun hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÅžÃ¼pheli Ayfer Altunâ€™un "Ãœstsoydan akrabayÄ± kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapsi isteniyor.