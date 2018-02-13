Babanın seçimi

İran'dan Türkiye'ye 2.5 yıl önce gelen aileden anne Nazıfeh, oğulları Rahman (27) ve Javad Rahmatı (25), haftanın 3 günü diyalize giriyor. Zor koşullar altında yaşamaya çalışan ailenin sadece büyük oğlu Muhammed Reza çalışıp, evi geçindiriyor. Ailenin Türkçe konuşabilen kızı Mercan Rahmatı (18), ailesinin yaşadıklarını anlattı. Ağabeyleri Rahman, Javad ve annesi Nazıfeh'in böbrek yetmezliği ile mücadele ettiklerini söyleyen Mercan, "Ağabeyim Rahman 4 yıldır, diğer ağabeyim Javad 2 yıldır, annem ise yaklaşık 2.5 yıldır diyalize giriyor. İran'da üçü de diyalize her girdiklerinde devlet bizden 250 lira alıyordu, diyalizi karşılamıyordu. Doktorlar bize Türkiye'ye gitmemizi önerdi. Raporlarında yüzde 90 engelli yazıyor" dedi.



Rahman Rahmatı'nın durumunun daha ağır olduğunu dile getiren Mercan, babası Abdulgani Rahmatı'nın ağabeyine böbreğini vereceğini söyledi. Mercan Rahmatı, "Gereken tahliller yapıldı. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil için gün verilecek. Babamın böbreğinin uyumlu olduğu söylendi" diye konuştu.



'İKİ BÖBREĞİMİ DE VERMEK İSTERDİM'

Sadece bir oğluna böbreğini verebilen, eşi ve diğer oğlunu kurtaramadığı için üzgün olduğunu söyleyen baba Abdülgani Rahmatı "Tek böbreğiyle yaşamanın benim için bir sorunu yok. Oğlum iyi olsun, o bana yeter. Ben diğer böbreğimi de diğer oğluma vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Baba Rahmatı, "Bütün aile çok zor durumda kaldık. Herkesten yardım istiyoruz. Eğer mümkünse bize yardım etsinler. Eşim ve diğer oğlumun da diyalizden kurtulup böbrek nakli olmasını isterim" diye konuştu.



Babasının böbreğiyle ikinci bir hayata kavuşacak olan Rahman Rahmatı ise 4 yıldır diyalize girdiğini belirterek, nakille hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.